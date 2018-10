En presencia de la madre de la víctima, quien manifestó que su hija habla de un hombre apodado "Jambo" y una mujer, que sería cómplice, apodada "Jamba"; el supuesto acusado y encargado ('portero') del Jardín, de nombre Adrián, confesó a Crónica:



"En principio esos apodos no existen acá en el colegio. A mí siempre se me llamó por mi nombre. No sólo en el trabajo sino también en el barrio".

Si bien en la denuncia no se identifica a ningún agresor, Adrián explicó: "Me acerco acá, aunque no esté mi nombre en la denuncia, porque soy el único hombre que trabaja en el establecimiento. No hay otro masculino en el establecimiento. Por eso vengo a dar la cara".



Tratando de alejarse de las acusaciones, el supuesto abusador indicó que "el padre de la nena habló y reconoció que no soy yo el agresor".

"Yo quiero que se continúe con la denuncia, que se hagan las pericias necesarias, que se investigue profundamente, que se llegue al verdadero abusador. Que se sepa la verdad, y en caso de que se demuestre la verdad, que se limpie mi nombre. Yo sería incapaz de hacer algo así", aseveró Adrián. Y agregó: "No digo que la nena esté inventando, puede ser que haya existido el abuso, pero fuera del establecimiento. Si la denuncia es real, ocurrió en otro ámbito".