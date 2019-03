En medio del escándalo por la aparición de cinco nuevos hijos de Diego Maradona, un hombre oriundo de Tigre fue señalado como supuesto undécimo heredero no reconocido.

"No tengo nada que ver con Diego, no lo conozco. Tampoco tengo intención de. Mi madre tampoco lo conoce. Me desperté a la mañana y mis amigos me empiezan a mandar un montón de mensajes. Entro a internet, hago un print de pantalla y digo: ¿Esto es joda?'. Lo puse en el estado y acá estoy. Esto es jugar con una familia, con una historia complicada. Vi a mi padre hace poco. Es la primera vez que me dicen que soy parecido a Diego Maradona", dijo Luis Cattani en Crónica HD.