La Municipalidad de Neuquén quedó en el centro de la polémica, después de que la Subsecretaría de Medio Ambiente notificara a diferentes vecinos de esa localidad con un mensaje insólito que restringe la alimentación de perros callejeros.

"Está prohibido el abandono de mascotas en vía pública, término que será interpretado como tal a quien alimente perros vagabundos, en este caso deberá dar de inmediato aviso a Defensa Civil. Ante el incumplimiento de alguna de estas prohibiciones se aplicarán las sanciones que establece la norma vigente", afirma el mensaje.

La funcionaria responsable, Silvia Gutiérrez, no hizo declaraciones pero luego de la bronca desatada entre los vecinos a quienes se multaría por el hecho de alimentar perros vagabundos, la comuna mandó de inmediato a retirar las notificaciones. Desde las redes sociales no los perdonaron porque la situación de los perros de la calle es una problemática que, se supone, debería resolver el Estado.

"Deberíamos salir a alimentar a los perros en situación de calle a modo de protesta de la arbitraria solución planteada por la la Municipalidad del Neuquén. Generen campañas de adopción si tanto le preocupan los canes. Seamos más animales", afirmó un usuario de Twitter. "¿Es j... esto? ¿No podés darle de comer a un callejerito? ¿Y qué recomienda? ¿Dejar que mueran de hambre? Qué bien Pechi... podríamos dejarlo a él sin agua ni comida un tiempito", sostuvo uno de los tantos mensajes publicados en las redes sociales.

Desde la agrupación Alerta Galgo Argentina, en tanto, repudiaron la medida: "Abandonar un animal es poner en peligro su vida y su salud, colocándolo en situación de desamparo, abandonándolo a su suerte, en tanto, alimentar animales en estado de calle o desamparo es un acto humanitario, solidario, que en nada implica ser causantes de ese abandono", aseguraron en su comunicado y agregaron: "En estos tiempos donde la sociedad está escasa de valores y reina el individualismo, se debe resaltar la solidaridad como un valor, virtud moral y humana, una llamada a la responsabilidad y compromiso por el bien común, contra el sufrimiento e injusticia que padecen los más necesitados tanto humanos como animales no humanos".

"Por lo expuesto, solicitamos al Sr. Intendente de Neuquén Horacio Quiroga que revea las ordenanzas Nº 11036 y 11341 que trabaje normativas donde se propongan políticas de protección y resguardo hacia los animales, para construir una sociedad más amorosa donde se priorice el respeto por la vida de todos, animales y personas", argumentaron en una larga carta, desde la asociación.



Limitación

En tanto, uno de los párrafos de la notificación que se les entregó a los vecinos expresa que se regulará el uso de perros guía por personas no videntes o con deficiencia visual grave, anunciando que aquellos que no permitan transitar de forma segura a las demás personas serán penados. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial de la comuna para aclarar el mensaje de las notificaciones. Simplemente, fueron retiradas.