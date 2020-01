El dólar cerró este miércoles a $62,98 promedio para la venta al público, sin cambios respecto a la cotización del pasado martes, mientras que en el segmento mayorista la divisa cayó tres centavos y finalizó a $60,07.



De esta manera, la divisa con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $81,43 (-0,3%) y el dólar MEP cotiza a $80,16 (+0,3%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que luego de cuatro subas consecutivas en el segmento mayorista, el dólar se tomó un respiro y de la mano de una oferta más intensa "perdió gran parte de la ganancia de ayer".



Quintana dijo que el Banco Central sostuvo sobre el final la cotización de la divisa con compras en niveles de $60,07. A través de esas adquisiciones el organismo monetario sumó US$ 40 millones.



En este contexto, el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 260 millones y en el sector de futuros MAE se operaron contratos de futuro por US$ 2,8 millones.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 150 millones (-29%). El volumen más importante estuvo concentrado en enero donde subió apenas un centavo el futuro.



Enero quedó operado en $ 60,74 y febrero a $ 62,72 con tasas de 45,23% y 42,37% respectivamente.