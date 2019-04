El cuerpo de una mujer fue hallado esta mañana durante la búsqueda de María Machuca, la joven jujeña que hace 23 días es buscada en una localidad del este de Jujuy luego de ser arrastrada por las aguas de un canal de desagüe en medio de un temporal, informaron fuentes oficiales.



Al momento efectivos de la división de Criminalística trabajan en el lugar del hallazgo, una compuerta de un canal ubicado en Lote Paulina, en predios del Ingenio Ledesma, según indicaron fuentes del ministerio de Seguridad.



Por su parte, los padres de la joven no pudieron reconocer el cuerpo debido al estado avanzado de descomposición por lo que aguardan a las pruebas de ADN.



En esta línea el abogado de la familia de la joven estudiante, le dijo a la prensa que “legalmente el procedimiento está bien hecho. Porque los padres trataron de reconocer el cuerpo por algún rasgo, pero con más 20 días en el agua se ha producido una putrefacción y sus progenitores no han podido reconocer el cuerpo. Vamos a pedir unas medidas para ver si corresponde a hacer el ADN (compatibilidad de sangre) para determinar si es o no la hija de Marcelo Machuca y de Yanila Torres”.



María Machuca, oriunda de la localidad jujeña de Caimancito, es buscada luego de que alrededor de las 23 horas del jueves 4 de abril se alertó a la policía que había caído en las aguas de un canal de desagüe, en la ciudad de Libertador General San Martín, donde ella estudiaba y se disponía a regresar a su hogar.



El intenso rastrillaje para dar con el paradero de la joven se desarrollaba con la participación de más de 200 agentes de distintas fuerzas especiales y de varias provincias.