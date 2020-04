Por Mariano Cerratto

@marianodcerratto

La búsqueda de una droga contra el coronavirus es tal vez la mayor obsesión de la comunidad científica internacional, que hasta el momento no logró dar una respuesta concreta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad hay 70 vacunas en desarrollo y tres ya comenzaron a ser probadas en humanos.

De acuerdo con el organismo, la más avanzada es desarrollada por la empresa CanSino Biologics Inc (que cotiza en la bolsa de Hong Kong) y el Instituto de Biotecnología de Pekín, que ya está en la fase 2. Las otras dos que están siendo probadas en humanos son desarrolladas por farmacéuticas yanquis, una es de Moderna Inc. y la otra, de Inovio Pharmaceuticals Inc.

La necesidad de avanzar rápidamente en la investigación deriva en que las medidas de aislamiento no serán eficientes para eliminar el virus. Las empresas aspiran a tener la vacuna lista para el año próximo. Sin embargo, una larga lista de inconvenientes a resolver impiden que se pueda lograr este objetivo en el corto plazo, que sumado al hecho de que el virus va mutando dificulta aún más las cosas.

Crónica dialogó con varios médicos, quienes brindaron su parecer acerca de cuáles son las posibilidades reales de encontrar la forma de controlar al Covid-19 y de los trabajos que están en marcha para permitir pensar que puede volverse realidad el deseo de encontrar la vacuna.

La infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano sostuvo que no cree que se pueda "tener una vacuna en el corto plazo" y estimó que su desarrollo puede llevar "entre seis meses y un año". "Que el Malbrán haya descubierto la cepa no termina de servir para generar una vacuna. El virus es muy mutable y cambia la cepa, por eso hay que cambiar", lamentó Piovano.

La infectóloga hizo hincapié en que uno de los motivos que más complican la creación de una vacuna es que el virus llegó proveniente de distintos países con mutaciones diferentes, lo que hace casi imposible "desarrollar una vacuna que sirva en todos lados", pero sí se puede tener "una cepa latinoamericana".

"Lo que hasta ahora hicimos fue sobre el virus de las personas que están infectadas, haciendo una especie de ramificación familiar de por dónde fue pasando el virus que tenemos. Por eso hacer una vacuna que sea estable para todo el mundo no se va a poder hacer", subrayó la médica del Hospital Muñiz.

Más complicaciones

Otro problema que se suma a la hora de buscar la vacuna es el hecho de que el virus también puede ir mutando con el paso del tiempo en Argentina y de esta forma, dificultar que siga siendo útil con el paso del tiempo. Sin embargo, hay quienes son más optimistas con que a pesar de los cambios que se producen en el genoma y hacen que se modifique la cepa se pueda llegar en algún momento a una "vacuna universal".

El infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, Eduardo López, afirmó que junto con otros países se puede lograr este objetivo. "Yo creo que el trabajo del Malbrán es extraordinario. El genoma de la cepa que circula en Argentina se puede generar con eso una vacuna universal. El virus no está mutando en una calidad lo suficientemente grande como para no poder llegar a una vacuna universal", expresó.

Otras esperanzas

En relación con los estudios que se están haciendo, el médico infectólogo y fundador de la fundación Huésped, Pedro Cahn, sostuvo que se están llevando a cabo "15 estudios" en búsqueda de una vacuna, de los que aún "se esperan resultados".

"Para desarrollar una vacuna primero debemos lograr que no sea dañina, después que sea inmutable y finalmente que pueda generar anticuerpos. Estamos en proceso de poder lograr eso, pero va a llevar tiempo", subrayó Cahn.

Por su parte, una de las pruebas que se están realizando para frenar la enfermedad es la de implementar antirretrovirales en los pacientes de Covid-19, que son medicamentos utilizados en casos de VIH. "Se está buscando, por un lado, usar la cloraquima de medicación, que son el lopinavil y ritonavil como combinación y se usa en los casos de VIH. Sirve para inhibir la enzima que muta y evita que se reproduzca el virus. El virus usa la proteasa (enzima) y el otro medicamento anula esa proteasa", explicó Piovano.

Alternativas

Asimismo, existen otros dos posibles caminos para vencer a la enfermedad, de las cuales se están realizando pruebas. "Lo que se hace, por un lado, es buscar porciones del virus y recombinarlas para generar una reacción en el cuerpo. No vas a usar el virus en sí, sino porciones de él que reconozca el organismo", indicó Piovano, a la vez que agregó que están haciendo pruebas de un estudio que llegó de Israel y consiste en "usar el plasma de la persona infectada, tomar el suero de ese paciente, transferirlo a otra persona y generarle una barrera inmunológica".

Por último, López sostuvo que el hecho de no poder generar una vacuna que frene el Covid-19 durante los próximos meses hace que se vuelva "importantísima" la implementación de la vacuna antigripal durante el invierno en los grupos de riesgo, para evitar que una oleada de casos de gripe común se sumen a los de coronavirus.