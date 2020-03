Por Melanie Berardi

El alcohol en gel es un objeto infaltable en la cartera de Marina (24), mucho más cuando solía tener encuentros con otros jóvenes que conoció por Tinder, en medio de la pandemia de Covid-19 ( Orthocoronavirinae), que infectó más de 200 mil personas y mató casi 10 mil. El virus despertó temor e incertidumbre sobre cómo llevar adelante la rutina sin contagiarse y en ese sentido, ¿qué hacer con el amor y sexo en tiempo de coronavirus?

"Con todo este tema, no sé si conocer a alguien", aseguró la chica, quien descargó una de las más populares aplicaciones de citas durante el año pasado. "Le diría a la otra persona de esperar para encontrarnos y le preguntaría si viajó. Obvio que si se da en la conversación e intercambiamos redes sociales, vos te enterás si estuvo de viaje por las fotos que publicó", contó a cronica.com.ar.

Este fin de semana, antes de declararse la cuarentena obligatoria, pensaba encontrarse con un chico aen un bar. Y contó que iba a tomar precaucaciones, como alcohol en gel, un elemento "necesario" que "siempre lleva" en la cartera; así como saludos con el codo o con el pie y el lavado de manos antes y después de la cita.

Pero, "no va a pasar más que eso, saludo de codo y chau", reconoció. "No tengo miedo, estoy muy tranquila, pero no quiero llegar a la paranoia porque no está bueno", afirmó Marina. "Unas semanas sin actividad me vienen bien. Miraré pelis, escucharé música, pintaré, ordenaré la casa, sacaré ropa que no sirve más... haré cosas cuando no puedo en la rutina por estudio y trabajo. Ojalá que pase pronto toda esta situación y volver nuestras vidas normales", consideró.

Tinder, así como otras aplicaciones de citas en todo el mundo, atraviesan un enorme dilema mientras los gobiernos recomiendan a sus ciudadanos no salir de sus casas ni mantener encuentros cara a cara.

En Argentina, la app incorporó un aviso con una lista de recomendaciones sobre el coronavirus compartidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Tinder entiende que muchas veces nuestros miembros conocen gente nueva en persona y teniendo en cuenta el entorno actual, queríamos recordarles las precauciones que deben tomar. Para que sea más fácil averiguar sobre el virus también los vinculamos directamente desde la aplicación hacia el sitio de la OMS", explicaron desde la plataforma a cronica.com.ar.

"No saldría con nadie. No quiero exponerme de ninguna manera al coronavirus", afirmó una usuaria de Tinder.

Felipe (24) también usa la aplicación desde hace unos tres años, cuando se mudó solo a la Ciudad de Buenos Aires y quería conocer gente. El encuentro lo repite como si fuera una receta: primero habla con la chica por la aplicación; si hay "onda", intercambian números de teléfono o su cuenta de Instagram; y pueden ir a "tomar una birra y ahí se ve qué pinta".

"Ahora no se si me vería con alguien. Estoy esperando. Pensé en verme con una chica pero es tomar un riesgo innecesario", reconoció el joven a cronica.com.ar. "También pasa que es complicado salir con una persona cuando está todo cerrado", agregó.

Explicó además que cumple con la cuarentena, sale lo menos posible de su casa y se lava las manos con frecuencia. Y aseguró: "Tinder no es un lugar peligro pero la gente tiene que tomar los recaudos necesarios".

"Asistir a citas con personas que no sabemos si estuvieron en el exterior y que tendrían que estar en cuarentena, o si tienen fiebre, es una exposición de riesgo si hay intercambio de besos o abrazos e intercambio de secreciones de esa forma", advirtió el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, en diálogo con cronica.com.ar.

Esto es porque el coronavirus puede propagarse de una persona a otra a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Esas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con coronavirus al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que esté enferma.

Entonces, ¿qué sucede con las relaciones sexuales? "No hay evidencia que el Covid-19 se transmita por relaciones sexuales pero a través de los besos puede transmitirse", aseguró el también director de la Fundación Huésped.

El sexo... ¿un arma contra el coronavirus?

"Anoche me vi con alguien. Fue como si no existiera tal virus", relató Martín (24) a cronica.com.ar. Si bien usa la app desde 2017, la desintaló y volvió a bajarla a finales del año pasado, aunque entra cada dos o tres días. Reconoció que sólo la usa con un poco menos de frecuencia, aunque trata de "no volverse loco con lo del coronavirus".

Al trabajar en el área de Salud, el joven toma recaudos todos los días para evitar el contagio y manifestó que espera que "el otro también los tomará" y reflexionó: "Todos están muy reacios en Tinder a 'deslizar para la derecha' o 'dar like' por toda la paranoia que se genera a diario con el coronavirus".

El psicólogo y sexólogo clínico Mauricio Strugo consideró a cronica.com.ar que "no" hay que dejar de tener sexo por la pandemia, ya que "la sexualidad y el contacto", siempre teniendo en cuenta "el cuidado y las medidas recomendadas", puede ser un momento de disfrute que mejorará "el sistema inmunológico" de quienes participan del encuentro.

Pero, advirtió Strugo, no es lo mismo mantener relaciones con una persona con quien convivimos a diario, en caso de estar en una cuarentena, que un encuentro "casual", en el cual no hay certeza de los recaudos que tomó la otra persona para cuidarse.

"Como hay un intercambio de fluidos y estamos con contacto cercano a las vías respiratorias, el sexo es un riesgo todo el tiempo. En el caso de esta afección que se transmite muy fácilmente, hay que extremar las medidas de cuidado", recomendó.

En cuanto a quienes no tienen pareja estable, el especialista en terapia de parejas y familia sugirió realizar "posiciones sexuales en las que estén lejos de la boca y la nariz", para evitar así no estar "frente a frente"; y aumentar "las medidas de cuidado, como higienizarse antes del acto, bañarse y usar al alcohol en gel". "Tienen que estar preparados para tener una relación 'más higiénica' de la que habitualmente tenemos", sostuvo.

Cómo cuidar el vínculo de la pareja en época de cuarentena es otro de los interrogantes. El psicólogo afirmó que la comunicación virtual, a través de videollamadas o llamados, es muy importante.

"No es recomendable de ninguna manera tener un vínculo rompiendo esta cuarentena. Es necesario estar en contacto con la persona, poder acompañarla y poder suplir sus necesidades básicas, como comprándole suministros y dejándoselos en la puerta. Lo peor que puede pasar en la cuarentena es la soledad y el aislamiento", explicó.

La fantasía descartada

Tomar a la pandemia como una fantasía sexual es "más contraproducente que positivo", afirmó Strugo. En el sexo, la mente juega un rol importante y en ese sentido, dijo, "la idea de que es el fin del mundo por el Covid-19 podrá mucha presión en el encuentro" y en lugar de relajar, provocará que "estén tensionados sobre las expectativas".

Y remarcó: "La sexualidad en esta situación adversa debe ser un lugar para relajarnos, poder aumentar nuestro sistema defensivo e incluso, paliar un poco el miedo".

Los hijos y la cuarentena

Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó que el aislamiento obligatorio para saber si una persona tiene síntomas debe realizarse en una habitación individual, o al menos en camas separadas, a más de un metro de distancia del resto.

"Además debemos desinfectar bien el baño con agua y lavandina luego de cada utilización; que la persona se lave las manos frecuentemente; desinfectar los picaportes y las mesadas; y evitar los besos y abrazos con el resto de la familia", agregó.

Esta cambio de hábitos en seno familiar puede dar temor y desconcertar a los más chicos. Por ese motivo, Strugo afirmó que "es necesario que los chicos sepan lo que está pasando, pero con la comunicación adaptada a cada edad para no asustarlos y que ayuden responsablemente en esta situación, como lavándose las manos más de lo habitual o tratando de extremar las medidas que existen".

Si sólo uno de los padres debe enfrentar la cuarentena, es importante mantener una conversación lo más fluida posible, dijo el experto, a través de videollamadas. Así el padre o madre aislado estará acompañado y los hijos estarán angustiados.

"La videollamada permite compartir un espacio, porque el papá o mamá está de un lado y el niño del otro. Pueden participar de juegos o compartiendo con una actividad en la que interactúen. Todo esto ayudará a atravesar esta situación de cuarentena, que es difícil", recomendó.

Por supuesto, la principal recomendación es no entrar en pánico. Para evitarlo, Strugo indicó: "Al sobreinformamos en redes sociales, esa información muchas veces es falsa o no está verificada, lo que puede generarnos mucha angustia, más la incertidumbre, porque no sabemos qué está pasando. Tenemos que calmarnos, hacer caso a las recomendaciones y en la familia, aprovechar este tiempo de cuarentena para compartir tiempo que no tenemos, producto de la locura en que vivimos".