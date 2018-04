La hermana de uno de los tripulantes del ARA San Juan, Malvinas Vallejos, afirmó este martes que el Gobierno “dice que hizo todo, pero un poco más podía haber hecho” para hallar al submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado y reiteró el reclamo para que el Ejecutivo contrate la tecnología y las naves para ubicarlo.



"Está bien que se desplegaron un montón de barcos pero no se tendrían que haber ido hasta encontrar al submarino y contratar los AUV (vehículos submarinos autónomos) que es lo que realmente se necesita. Dicen que hicieron de todo, pero un poco más podían haber hecho", sostuvo la hermana de Celso Oscar Vallejos en diálogo con la FM "Radio Con Vos".



Vallejos llevó su reclamo personal el pasado martes a la reunión de la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan a la que concurrió el ministro de Defensa, Oscar Aguad, a dar detalles y responder preguntas sobre lo sucedido, en una reunión que se extendió durante casi diez horas y que contó con la presencia de legisladores y, también, de familiares de la tripulación.



En este sentido, Malvinas Vallejos indicó que así lo hizo por considerar que ése es “el planteo principal” entre los allegados a los submarinistas desaparecidos.



"A cinco meses, no sé sabe qué empresa va a ser. El dolor aumenta día a día y no sé por qué tardan tanto en poner una firma y contratar de una vez por todas", enfatizó la mujer, en referencia a la anunciada contratación directa de una empresa para continuar la búsqueda del ARA San Juan, luego de la finalización de la etapa de ayuda internacional.



A cinco meses y dos días de la desaparición del ARA San Juan, Vallejos opinó que “el submarino no tendría ni que haber zarpado porque no estaba al 100 por ciento”, y que a esa conclusión llegó “después de analizar los documentos revelados”.



Consultada sobre algún comentario sobre el estado del submarino efectuado por su hermano, aclaró que, “como submarinista y profesional, jamás en la vida” le contó “que estaba en malas condiciones o que tenía miedo de navegar porque no hablaba de trabajo”.



Malvinas Vallejos, de 25 años, permanece en la Base Naval de Mar del Plata por decisión propia, con el propósito de “ir contra quien tenga que ir” y considera que ésa es la manera de “luchar por la familia, con garra”.



"La verdad, es que nos arruinaron la vida”, afirmó la joven al referirse al impacto que causó entre los suyos la desaparición de su hermano mayor.