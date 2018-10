El dólar cerró este miércoles en $ 36,98, su valor más bajo desde finales de agosto y a lo largo de octubre retrocedió 11,70% como consecuencia de la nueva política monetaria.



En el Banco Nación el tipo de cambio se ubicó en $ 36,80 por dólar para la venta, mientras que el mayorista cerró a $ 35,95, 16 centavos debajo del final del martes.



El Banco Central adjudicó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 154.492 millones con una tasa promedio de corte de 68,04%, la más baja después del debut de este esquema que comenzó el 1 de octubre en 67,17%.



"Los precios del dólar perforaron el piso de los $ 36 por unidad y se arrimaron al nivel inferior de la zona de no intervención", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



"El mercado estaba muy ofrecido por inversores y bancos que desarmaron posiciones para obtener más rendimiento con distintas estrategias de coberturas y utilizando un menú de colocaciones en pesos que muy pocos mercados a nivel global pueden ofrecer", opinó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 476,6 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 50,1 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.479 millones. Los futuros del Rofex mostraron bajas promedio de $ 0,70 acompañando la baja del spot.