Durante más de tres décadas, Elbio Eduardo Araujo Penon descansó en el cementerio Darwin bajo una placa que rezaba "Soldado sólo conocido por Dios". Sin embargo, sus restos fueron identificados gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja, en acuerdo con Gran Bretaña y su familia pidió permiso para que la placa sea trasladada hasta la Parroquia Santos Justo y Pastor, en la localidad de Colón, Entre Ríos, donde había nacido, como una forma de rendirle homenaje a él y a todos los héroes de Malvinas.

"Es una oportunidad para que los chicos revaloricen Malvinas, no bajen los brazos y sigan con la lucha espiritual, para poder así recuperar algún día ese territorio que sigue siendo nuestro", sostuvo Alejandro González Pavón, uno de los encargados en que la placa llegue a destino.

Por considerarse parte del patrimonio nacional, la placa debía ser pedida por alguna ONG o institución oficial, por lo que los familiares de Penon sostuvieron que la Parroquia Santos Justo y Pastor era el sitio indicado por estar relacionado a la historia y la cultura de Colón, por lo cual solicitaron al párroco que lleve a cabo el pedido a la Asociación Héroes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

"Con motivo de haber recibido, a través del trabajo de ADN la identificación del cuerpo del soldado Elvio Araujo Penon, enterrado sin nombre en el cementerio de Darwin, bajo la placa de soldado solo reconocido por Dios; nos dirigimos a Ud. a fin considere la posibilidad de trasladar, dicha placa, para su permanencia y resguardo en sede de nuestra Parroquia Santos Justo y Pastor de la ciudad de Colón E.R.", manifestó el pedido firmado por el Padre Néstor Toler.

"Dado que se trata de un héroe del Conflicto Armado Islas Malvinas, hijo de esta ciudad, sería un honor y sentido homenaje de la comunidad, que esta placa que por 35 años estuvo acompañándolo, esté hoy entre nosotros", concluyó la nota, la cual fue firmada por el Padre Néstor Toler y partió desde Colón el viernes rumbo a Buenos Aires.

"Sonia Cot, con quien estamos trabajando en el proyecto de la conmemoración del 150º aniversario del crimen del Padre Cot, me comunicó que la familia estaba interesada en traer esta placa a Colón, siempre y cuando la parroquia Santos Justo y Pastor la pueda recibir y exponer. Hablé con el Padre Toler, se evaluó esa posibilidad y se llegó a la conclusión de que se podía tener en la parroquia", detalló Pavón, quien se desempeña como docente y confía en que la placa estará en tierras entrerrianas pronto.

"Me sorprendió la propuesta pero me enorgullece. Es una oportunidad de que los chicos revaloricen Malvinas y no bajar los brazos siguiendo la lucha espiritual, y recuperar algún día este territorio que sigue siendo nuestro. Por otra parte, la parroquia me parece un punto de reunión importante para compartir esto, más allá de la religión que cada uno profese", agregó el docente.