Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón participaron esta tarde de una misa en la Catedral Metropolitana y por la noche realizarán distintos homenajes a los 194 muertos, a 13 años del trágico incendio del boliche del barrio porteño de Once.



Al finalizar la celebración religiosa, la integrante de la organización "Familias por la Vida", Nilda Gómez, dijo que "por primera vez este año vamos a encender las velitas en el boliche, y esto tiene que ver con reclamar ese espacio en el que están marcadas las manos de nuestros chicos, y por eso no hay que cuidarlo y preservarlo para no perderlo".



"Podríamos haber elegido justicia por mano propia pero elegimos justicia por derecho; y esto tiene sabor a poco, pero es lo que nos dieron los tribunales", reflexionó Nilda, madre de una de las víctimas.



Gómez sostuvo que "se reformó la ley de ejecución penal para que en algunos delitos graves se cumpla el total de la condena, pero en la mayoría de los casos no pasa". Y agregó: "Así como el dolor y la ira nos invade a todos cuando recordamos a nuestros chicos, entendemos que eso también le puede pasar a los músicos de Callejeros que también perdieron seres queridos, y en su momento le debió pasar a Omar Chabán, pero quien nunca pasó por eso y salió impune de todo es el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que fue el responsable político", completó.



Gómez informó que "a las 20.30 vamos a entregar reconocimientos a distintos periodistas que ayudaron a hacer público los reclamos de Justicia, y a las 22.45 se encenderán 194 velas en la puerta del boliche y vamos a soltar 194 globos con los nombres de cada uno de los chicos fallecidos".



Nicolás Polla, de la "Coordinadora por Cromañón", expresó que "nosotros elegimos no participar de manera orgánica de los homenajes que se hacen en los aniversarios porque no todos pudimos procesar el dolor de la misma manera; a mí por ejemplo me hace mal, nunca pude volver a Cromañón y hoy estoy en mi casa con mi esposa, pero hay muchos a los que les hace bien ir a la misa".



"Nosotros hacemos festivales solidarios siempre los 29 de diciembre, para que el 30 cada uno tenga la libertad de elegir cómo vivirlo; este viernes en Tapiales nos juntamos más de tres mil personas", añadió.



Polla completó: "Hasta que haya voluntad de todo el arco político para que se discuta Cromañón no va a haber justicia; fue injusta la tragedia, fue injusto que un inspector se lleve un sobre para habilitar el boliche, y es injusto que al menos 17 sobrevivientes se hayan suicidado por falta de asistencia o que haya padres que hoy no puedan pagar el mantenimiento de las tumbas de sus hijos".



En tanto Mailín Blanco, de "No Nos Cuenten Cromañón", dijo que "la Justicia ya cerró su etapa penal y nunca quedamos conformes porque dejó pendiente el debate de por qué pasó lo que pasó, y se limitó a adjudicarle la mayor parte de la culpa al cantante de la banda como cara visible. En estos años -finalizó- luchamos para la vida y por la vida y si algo pudimos lograr en este tiempo es ir desterrando a la muerte y construir espacios para la vida".