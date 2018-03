Personal de Metrogas contuvo el escape de gas y se abocará a la reparación del caño maestro que fue perforado esta miércoles en la obra del Paseo del Bajo, en el barrio porteño de Retiro, aunque informó que “no hay domicilios afectados” por el corte del suministro, informaron fuentes de la empresa.

El tránsito fue interrumpido durante 4 horas debido a la pérdida de gas en la zona de construcción del Paseo del Bajo, exactamente en la Avenida Ramón Castillo al 1700. Trabajaron varias dotaciones de bomberos, la policía y el SAME.



"Decidimos cerrar el tránsito, evacuar la zona y convocar a los Bomberos, que están trabajando con una línea de niebla para disipar los efectos. Además se convocó de urgencia a la empresa Metrogas", había señalado el Director de Defensa Civil de la Ciudad, Raúl Guernica, recién sucedido el incidente.



Alberto Crescenti, titular del SAME, había indicado que no tuvieron que asistir a nadie como consecuencia de la fuga. "Ya están trabajando los bomberos y la policía pero va a tomar un tiempo. Por suerte fue al aire libre", manifestó Crescenti. "Es recomendable que nadie se acerque al lugar", había sugerido.

"Se escuchó una explosión muy fuerte y había mucho olor a gas; no se podía respirar, te tenías que ir de casa”, dijo a Télam Diego, de 27 años, un vecino del Barrio 31, lindero con la zona del incidente.

Las personas que se encontraban en el lugar bajaron de sus autos y se alejaron por prevención. Para evitar algún inconveniente, el tránsito se cortó a lo largo de 200 metros a un lado y otro del epicentro de la perforación.



Por su parte, fuentes de Bomberos de la Policía Federal habían precisado que preventivamente se evacuó a la escuela primaria número 25 “Bandera Argentina” y el edificio perteneciente a la Policía de la Ciudad.