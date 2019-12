Trabajadores despedidos de la Línea Roca cortaron otra vez esta tarde las vías en la estación Kosteki-Santillán de la localidad bonaerense de Avellaneda en demanda de su "inmediata reincorporación", como consecuencia de lo cual el servicio estuvo limitado.



La operadora ferroviaria estatal Trenes Argentinos informó que manifestantes realizaron "un corte de vías por una protesta gremial", por lo que "la cabecera Plaza Constitución está cerrada por protocolo para resguardar la seguridad de pasajeros e instalaciones".

De esta manera se anunció en la estación Constitución el conflicto en el servicio.

"Servicio interrumpido por manifestación en zona de vías por personas ajenas a la empresa", decía el cartel principal de la estación Constitución.



De esta manera, más de 300.000 personas sufieron el corte del servicio realizado por ex trabajadores que piden su reincorporación y llevaron adelante esta protesta como lo hacen cada jueves desde hace tres semanas.



Ante esta situación, muchos de los usuarios afectados de inmediato buscaron transportes alternativos para regresar a sus hogares.



Según pudo averiguar cronica.com.ar el reclamo es para "reforzar el pedido que no fue oido y porque falleció un compañero que no recibió las prestaciones de salud, ya que no tenía obra social".



En tanto, en las diferentes paradas de colectivos había hasta dos cuadras de cola de gente que intenta tomarse un colectivo.



Por último, como consecuencia del corte, el tren Roca no llegó a la citada estación, mientras que los cinco servicios eléctricos permanecieron limitados entre Berazategui-La Plata y Bosques vía Quilmes, y entre Temperley-Alejandro Korn y Ezeiza y Bosques vía Temperley.

Así la gente esperaba poder ingresar a los andenes. (@Luzbel1210)

Por su parte, el Ministerio de Transporte Mario Meoni aseguró que tras el último reclamo hubo una reunión en la que las partes se comprometieron a diálogar.



De esta manera, en un comunicado, Meoni afirmó: "En el día de la fecha, ante la decisión unilateral de movilizarse nuevamente al Ministerio de Transporte los autoconvocados fueron recibidos nuevamente y se los invitó a una nueva reunión el día 26 de diciembre".



Aunque al mismo tiempo, en el citado texto, desde la cartera indicaro: "Desconociendo la voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno nacional y lo acordado en las diferentes instancias de reunión, el grupo de autoconvocados decidió cortar las vías afectando a 300.000 usuarios de la línea Roca".

Tras el corte la policía llegó al lugar. (Crónica)

Un numeroso grupo de agentes participó del operativo en las vías. (Crónica)