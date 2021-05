Está claro que la apariencia no lo es todo en el mundo, pero de vez en cuando, la actividad física y los cuidados personales ayudan no solo a nuestra salud, sino también a mejorar nuestra confianza, autoestima, humor, y el vínculo con los demás.

Existen signos zodiacales más o menos perezosos, otros proactivos, y otros que dejan todo al momento de lucir su imagen. ¿Querés saber qué dice la astrología de vos? Seguí leyendo.

Libra

Las personas de Libra son admiradores eternos de la belleza en todos sus aspectos: el arte, la moda, la literatura, la decoración, la comida, el teatro, y las propias personas que lo rodean. Se esfuerzan por que todo luzca estéticamente más agradable, y esto los incluye a ellos mismos. No lo pueden evitar. Aunque a veces, esta conducta puede parecer obsesiva.

Leo

El signo más carismático y mandón a más no poder. La imagen, para un leonino, lo es todo. Su apariencia es muy importante para conseguir los objetivos que se plantean. Cuando a un Leo le toca liderar, lo hace en todo sentido, pero no podría hacerlo si no se sintiera el más atractivo o destacado de todo el grupo. La elegancia y la sofisticación son sus características primordiales.

Sagitario

Son superficiales, pero se debe a que están en constante movimiento, y rara vez consiguen conocer a alguien profundamente, por lo que de dejan llevar por las primeras impresiones. Esto los obliga a pensarse en relación al otro y buscar agradar instantáneamente. Por suerte para ellos, son buenos jueces de carácter, y rara vez se equivocan. De todas maneras, les hace falta profundizar más en sus relaciones.

Aries

El tercero de los signos del fuego adora estar ser brillantes e inigualables. La moda y el maquillaje son sus fuertes: no temen arriesgarse y convertirlo todo en una tendencia. Aman producirse y mostrarse lo más elegantes y extravagantes posibles, por lo que muchas veces le dedican más tiempo a su exterior que a su interior. Esto puede ser molesto, pero son los mejores a la hora de dar consejos sobre vestimenta.

Tauro

Las personas regidas por este signo son conservadoras, y no les gusta innovar en su aspecto físico o hacer experimentos. Los Tauro son pudorosos, pero intentan demostrar de forma continua que su imagen no les obsesiona y que no son presumidos. Aunque no lo sean, cualquier atracción estética les hace volar la imaginación, y eso los avergüenza.

Géminis

Géminis es un signo que sabe explorar muy bien las posibilidades de su aspecto. Son innovadores, y saben jugar con la irreverencia. De todos modos, se obsesionan con ciertas partes del cuerpo, como los dientes, o el pecho. Así todo, lo cierto es que son dos puntos muy importante para los géminis, que además mantienen una personalidad cambiante y alternativa, y puede que durante una época sean felices y se sientan en armonía con estas partes de su cuerpo, y que seis meses después renieguen de ellas.

Cáncer

No tienen grandes complejos físicos, pero son muy presumidos. Las personas de Cáncer no en vano utilizan su aspecto físico para comunicarse, y verse bien y a gusto con su estética es una herramienta ineludible para abonar su alegría y positividad. De esta forma, los complejos que mantienen los cáncer suelen estar ocultos para los demás.

Virgo

Los virgo son cambiantes. No le gusta causar malas impresiones. Temen que su pánico escénico arruine la mirada que tendrán los demás sobre él. De modo que es muy meticuloso y prolijo con su imagen y sus palabras. Sin embargo, no es la obsesión lo que los caracteriza, sino más bien el detalle en las cosas mínimas e imperceptibles para los demás.

Escorpio

Los escopio son uno de los signos más atractivos del zodiaco. Su imagen atrae como la mariposa a la luz, y así es como muchos se encuentran con la sorpresa de un fuerte carácter. A pesar de ser muy fríos y meticulosos por fuera, en el interior son muy sensibles. Apasionados por el arte y la belleza. Es un signo muy afín a la música y a la sensiblidad sonora, y por esa razón son exigentes con lo que respecta a su tono de voz y a la impresión que da, y a poco que su timbre les disguste puede acabar constituyendo un complejo para ellos.

Capricornio

Los capricornio son todoterreno de la vida, y de esta forma convierten su aspecto físico en lo último que les preocupa. No parecen presumidos, aunque les alegra causar buena impresión y saben que la apariencia también es una carta de presentación importante. Pero su filosofía de vida no les permite obsesionarse con cuestiones menores y saben darle a todo su justa importancia.

Acuario

Los acuario disfrutan con los cambios radicales en relación la estética para crear nuevas combinaciones que les ayuden a expresarse. Adoran realizar actividad física y lograr metas personales. Sin embargo, sienten pudor de su peso, así que el acuario puede tender a llevar un control férreo de la dieta, y cuando no lo consigue siente un grave complejo sobre su figura.

Piscis

De entre todos los signos del zodiaco, Piscis es uno de los más sobresalientes por su belleza natural. Rara vez se acomplejan de su aspecto. Sin embargo, oculta un secreto con aquello que le acompleja. Los piscis sienten pavor al mal olor corporal, al suyo propio. Son personas muy sensibles al olfato, y cuando notan que huelen mal no encuentran disculpa posible. Esto les produce una gran vergüenza y necesidad de asearse cuanto antes, con una urgencia y necesidad muy por encima de la media.