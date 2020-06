Mientras el gobierno nacional se prepara para impulsar la discusión sobre convertir el Ingreso Federal de Emergencia ( IFE) en uno permanente para los sectores más vulnerables, hace números para una entrega más en el mes de julio y avanza con la resolución de cuestiones técnicas para el cobro y la bancarización de los beneficiarios.

En plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el monto de $10.000 lo cobran 9 millones de personas entre los habilitados por Anses: trabajadores y trabajadoras informales; trabajadores y trabajadoras de casas particulares; monotributistas sociales y de las categorías A y B.

En Casa Rosada ya se preparan para un tercer desembolso en el mes de julio y evalúan post pandemia convertir la ayuda de emergencia en un ingreso universal, según adelantó el presidente Alberto Fernández. En tal caso, calculan que los beneficiarios se achicarían a 3 millones ya que estaría concentrado únicamente en las familias más necesitadas y sin ningún ingreso en el grupo familiar.

“El IFE permitió descubrir que millones de argentinos están fuera del sistema. 9 millones de argentinos están al margen”, aseguró. "Esto está mal, hay que hacer algo. Si yo descubro esto y me hago el estúpido soy un hipócrita y yo no sé vivir con la hipocresía", dijo el jefe de Estado el sábado pasado a Radio El Destape.

"El IFE permitió descubrir que millones de argentinos están fuera del sistema. 9 millones de argentinos están al margen"

Bancarización

En las últimas semanas, el organismo encargado de su administración, Anses, comenzó a pagar a quienes hayan ingresado CBU como medio de pago en la primera ronda y precisó que todos los pagos de la segunda ronda del IFE se harán a través del sistema bancario "permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro" y, para ello, habilitó un aplicativo en su página web en el que los beneficiarios informen una CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- donde hacer el depósito.



En los últimos días, más de un millón de personas buscaron abrir una cuenta bancaria en distintas entidades financieras, en coincidencia con el requerimiento de la Anses de contar con una CBU para cobrar la segunda ronda del IFE.

Calendario de pago de ANSES, para el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)