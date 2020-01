La familia de Lionel Fabián Vergara (28), quien se encuentra desaparecido desde el último 8 de enero, lo identificó junto a otro hombre a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de avenida Antártida y Lintridis, en la localidad bonaerense de Zárate.

“Lo vimos por cámaras de Zárate el día 9 a las 8.45 horas con mochila y elementos típicos de mochilero acompañado de otro joven, la familia confirmó que es el pero no conocen a la persona que lo acompaña”, informó a Télam la fiscal Ana Laura Brizuela, de la UFI 2 de Campana, que caratuló el hecho como "averiguación de paradero".

Brizuela contó además que están tratando de conseguir más cámaras de la zona “para seguir el trayecto que hicieron”, e informó que se tomó la declaración testimonial de una mujer que dijo haberlo visto en Mendoza el domingo, por lo que también se solicitó la verificación de las cámaras en esa provincia.

Mónica Eduardo, madre del joven, aseguró que haber visto a su hijo en esas imágenes le dio alivio y que esta a la espera del llamado de las autoridades para ver si Lionel “hizo dedo en la ruta 9 para ir a Mendoza porque pasaje en micro no sacó”.

Asimismo, advirtió que el joven estaba deprimido porque hacía más de un año que no tenía trabajo. "Quizás tomó la decisión de irse y despejar un poco la mente o se juntó con la gente equivocada”, agregó.

El joven mide 1,73 metros, es de contextura delgada, ojos marrones, cabello corto y tatuajes en las muñecas; al momento de su desaparición vestía jean negro, zapatillas azules y remera rosada con negro y llevaba una mochila azul.

Poseía una tarjeta SUBE, la cual no se encuentra registrada a su nombre, y no llevaba ropa extra, relató su hermana, que también dijo que no portaba su teléfono celular.