La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) se solidarizó con el médico que se negó a realizar un aborto a una mujer en avanzado estado de gestación y expresó su desacuerdo por la condena establecida por la justicia de Río Negro al facultativo, que tomó tal decisión "en concordancia con lo resuelto por el equipo de bioética del hospital de seguir adelante por considerarlo un embarazo ya crecido", según un comunicado dado a conocer este miércoles.

Agrega la nota que "el doctor Leandro Rodriguez Lastra, quien asistió a la mujer con un embarazo de unas 22 semanas, decidió seguir adelante con la gestación del bebé, que al nacer fue dado en adopción, ya que tanto la madre como el niño por nacer corrían peligro de vida si interrumpía dicho embarazo".

Añade que "si por el contrario el médico hubiera practicado el aborto, el cuadro de la madre se hubiese empeorado debido a la infección con la cual llegó al hospital, producto de la medicación abortiva que alguien ajeno al mencionado centro de salud, le proporcionó. Es decir les salvó la vida".

La organización cristiana evangélica considera que "es contradictorio condenar a un profesional de la salud por cumplir con el juramento hipocrático y ser coherente con su vocación de salvar vidas. Pero además en respetar la decisión de la madre en tener al bebé".

"No desconocemos la legislación vigente en la provincia de Río Negro sobre atención sanitaria en casos de abortos no punibles. Pero, apoyamos la decisión que oportunamente tomara el facultativo en priorizar ambas vidas. Hay algún delito en ello?", se pregunta la entidad religiosa.

Plantea también su preocupación por "el vacío legal que deja la ley provincial 4796, en la provincia mencionada, ya que consideramos que es vaga e incierta en no poner límites a la práctica de abortos no punibles, ya que pasadas las 20 semanas de gestación no se trataría de un aborto. Por lo tanto, es comprensible que un médico ante la duda opte por respetar el derecho a vivir".

En el comunicado, ACIERA repudia "éste y otros casos de violación y pedimos a la Justicia su intervención con la debida celeridad en perseguir legalmente al autor de la misma y sea condenado, para que este hecho no quede impune".

En la nota, rubricada por su Comité Ejecutivo, la ACIERA propone "reflexionar junto con la sociedad porque con este fallo se está sentando un precedente y se abre la puerta a la persecución de aquellos médicos a los cuales se les debe respetar su objeción de conciencia".