Sergio Denis se encuentra internado en el Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán con grave estado de salud tras su caída de un escenario en pleno show.

En noviembre de 2018, el cantante brindó una entrevista a "Tardes Nuestras" y contó su fuerte experiencia cuando estuvo 17 minutos sin signos vitales en Paraguay, luego de un infarto.

"En esos momento vi que estaba en un recuadro negro que tenía una ventana y yo estaba insultando a la muerte y al diablo. De tanto pelear porque no quería estar ahí, volví", recordó.

"Me dijeron que en esa ventana están los espíritus malignos. Antes de regresar a la vida, había tenido una imagen donde me caía de un tablón hacia la muerte, era un espacio negro y yo quería parar, pero no podía", concluyó su escalofriante relato.