Los músicos de un grupo folclórico resultaron heridos en pleno show luego de que la estructura de un escenario donde tocaban y cantaban cayó y los golpeó. La secuencia quedó registrada por las cámaras de la transmisión oficial del evento.

El mal trago le tocó a "Los Criollos", quienes estaban a cargo del cierre de las actividades como parte de las fiestas patronales de la localidad de El Talar, en el departamento de Santa Bárbara, en Jujuy, durante la madrugada del pasado sábado.

Mientras los músicos desarrollaban su presentación, parte de la estructura cedió, cayó sobre el grupo y golpeó la cabeza y espalda del cantor Iván Luna y la frente del bombisto José Luis Villán. Algunos advirtieron que la columna de iluminación estaba por caer y lograron resguardarse, mientras que otros recibieron de lleno el impacto.

"Nos abandonaron completamente. Un particular tuvo que llevarnos hasta el hospital, porque en el lugar donde se realizaba el festival no había ambulancias, no había seguridad. Luego de lo que nos pasó, corrieron los hierros que cayeron y el festival siguió como si nada", manifestó muy enojado Luis Villán, cantante del grupo "Los Criollos".

Los heridos debieron permanecer en la guardia del hospital local durante algunas horas para realizar un seguimiento por los politraumatismos que sufrieron.

LEÉ TAMBIÉN: Así un rayo impacta a un hombre mientras paseaba a sus perros

"Estamos en el Pablo Soria haciendo una tomografía y esperando que dicen los médicos. No podemos decir más nada, espero sepan comprender. Agradecidos de corazón su preocupación, las imágenes hablan por sí solas, Dios es grande", escribió Villán en su cuenta de Facebook.