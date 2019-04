Las imágenes son impactantes. Una pareja se refugia en el aire acondicionado que cuelga fuera de una ventana en el tercer piso del edificio en el barrio "La Saladita", de Sarandí. En ropa interior, tienen que salir para que las llamas no los alcance.

Los vecinos dicen que se tiren pero ellos esperan, contrarreloj, la escalera de los bomberos para descender a salvo. Pero fue la de un vecino la que los salvó. El sobrino de ellos, en cambio, decidió saltar y eso también quedó registrado en un video.

"Cuando me tiré dije acá fue. Me decían que no me tire. Me acuerdo de la voz de una vecina que decía no te tires, podía aguiantar más pero el marco era de hierro el calor había calentado todo y me solté. Si no estaban los dos vecinos para amortiguar la caída no se si sobrevivía", contó Javier que se fracturó un pie, y sabe que la sacó barata.

"Fue un milagro despertarnos, para mi alguien vino y me samarreó para que me despierte. Porque estábamos todos profundamente dormidos. Me despierto y veo que todo estaba lleno de humo. El único que falleció fue mi perrito, no lo pude sacar. Él estuvo en mis peores momentos, me ayudó con ataques de pánico que tenía", comentó Miriam dolida.

Es que la única víctima fue el perro de la familia, que no pudo ser rescatada de las llamas que deboraron el departamento. No les quedó nada y hoy vuelven a empezar gracias a la ayuda de los vecinos.