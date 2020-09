Una cervecería del barrio porteño de Liniers se incendió en la tarde del miércoles y tres personas resultaron heridas. Los bomberos de la estación novena ya controlaron el foco y aseguraron que no hubo víctimas fatales.

El incendio hizo colapsar la estructura del patio

Al poco tiempo llegaron al lugar 3 ambulancias del SAME con un equipo de triage. El titular del servicio de emergencias, Alberto Crescenti, señaló que, gracias a que no hubo viento, el fuego se desplazó hacia arriba “por lo que no hubo que lamentar que se propagara a inmuebles vecinos”. También acudió al lugar la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires.

El incendio se produjo en el primer piso de la cervecería ubicada en la avenida Rivadavia al 10 mil. El local mide que mide unos 40 por 20 metros, consta de planta baja y primer piso con un sector descubierto, cuya estructura de hierro colapsó por las altas temperaturas.

Según informó la policía de la Ciudad, el fuego comenzó en el primer piso, que tiene unas medidas aproximadas “de diez por nueve metros, y una terraza cubierta de ocho por siete metros”.