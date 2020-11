Por causas que investiga la Policía de la Ciudad, se produjo un incendio en una obra en construcción en el barrio de Villa Urquiza, que dejó el saldo de un hombre muerto, cuya identidad aún fue revelada.

El episodio tuvo lugar pasadas las 0 de este martes en una obra deshabitada ubicada en el cruce de las calles Manuela Pedraza y Díaz Colodrero del citado barrio porteño, donde un voraz incendio se inició en el lugar y como consecuencia el mismo, un hombre fue hallado carbonizado en su interior.

Consultado por cronica.com.ar, el titular del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que "en cuanto a la investigación mucho no puedo decir, ya que no se sabe por qué la víctima estaba dentro del inmueble, ya que el mismo está deshabitado".

Lo cierto, es que el occiso no sería ni sereno del lugar ni un trabajador, con lo cual se especula con que podrí sera una persona indigente, de la cual todavía se desconoce su identidad. Al lugar acudieron una unidad de triaje y dos ambulancias.

Conmoción en Villa Urquiza (Twitter).

En cuanto a qué ocurrió en sí, los peritos hallaron el cuerpo calcinado sobre un acopio de maderas e investigan las causales del trágico siniestro.