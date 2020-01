Por Matías Resano

"Perdimos todo y estamos solos", señaló con profunda desesperación Mónica, mamá de dos hijos, con quienes se encuentra en situación de calle desde el último sábado, cuando su humilde vivienda fue arrasada por un incendio. La mujer, oriunda de La Plata, pasa sus largas horas en la vereda de su domicilio, a la intemperie, esperando por una ayuda, que ella misma clama con urgencia.

En la mañana del domingo, Mónica Isabel Márquez, de 30 años, regresó a su casa, situada en 528, entre 136 y 137, del barrio San Carlos, y se desvaneció. El paisaje desolador que observaron sus ojos la derrumbó por completo, la sensación de haberlo perdido todo y la helada incertidumbre de cómo comenzar de nuevo sin recurso alguno hicieron que Márquez se desmayara y tuviera que ser socorrida por sus vecinos.

Fueron ellos mismos que la notificaron del incendio que tuvo lugar alrededor de las 15 del sábado, mientras Mónica se encontraba fuera de su casa, por razones laborales. El siniestro se desencadenó por causas que hasta el momento se desconocen. "Vieron que comenzó a salir humo de mi casa y enseguida ya se advertían las llamas. Por eso salieron con baldes para poder apagarlo, hicieron todo lo que estaba a su alcance pero no pudieron evitar que las llamas arrasaran con todo", contó la mujer, quien lamentó: "Perdí todo, bienes muebles, pertenencias, documentación, la poca plata que tenía dentro de la casa y la ropa. Nos quedamos con lo puesto".

La víctima residía allí junto a sus dos hijos, de 9 y 5 años, quienes "duermen en la casa de una amiga, pero no paran de llorar porque no les quedó ni una sola prenda de vestir, ni ropa interior".

Sin nada

La mujer no dispone de otra propiedad, ni de un lugar en el cual refugiarse, puesto que, como ella misma aclaró, su familia está en Misiones. "Acá estoy sola con mis hijos", dijo. Por eso, Márquez vive en la vereda, a la intemperie,a pocos metros de los restos de sus pertenencias y de los escombros.

"Cuando vi todo esto me desmayé. Al recuperar el conocimiento me desesperé y sigo así, porque todavía no puedo superar lo que pasó. No sé qué hacer. Necesito que me ayuden", concluyó. Desesperada y sin saber qué hacer, Mónica necesita ayuda. Quien pueda extenderle una mano solidaria, debe comunicarse al teléfono (0221) 15-575-5254.