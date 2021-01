El incendio en la zona de Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, que se desató el domingo pasado por la tarde, ya arrasó casi 10 mil hectáreas de bosque. Las voraces llamas se iniciaron “debido a la negligencia de personas que hicieron un asado, se pusieron en curda y se olvidaron de apagar el fuego”, de acuerdo al testimonio de uno de los vecinos.

Durante la tarde del pasado martes, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sobrevoló el área donde se desarrolla el fuego y sostuvo que la principal hipótesis que manejan los especialistas sobre el origen del siniestro hace referencia a ese grupo que hicieron un asado en el lugar.

"Desde el aire se ve muy claramente el lugar donde se inicia el fuego, que es una vivienda particular. En esa zona se está investigando… Recién nos hemos comunicado con el procurador de la Provincia y la Policía de Río Negro, quienes tienen una hipótesis cercana", afirmó ante la prensa Carreras.

Esa versión circula con fuerza entre los locales. “El fuego se desató cerca de la ruta debido a la negligencia de personas que hicieron un asado, se pusieron en curda y se olvidaron de apagar el fuego", indicó Juan Herman en diálogo con elDiarioAR. “Aquí todos saben cómo y porqué comenzó el fuego”, agregó.

A pesar de que el fuego “no tiene límite y está avanzando de manera muy preocupante hacia Chubut”, la mandataria provincial confirmó que sólo fueron quemadas dos viviendas y que sus habitantes fueron evacuados, sin registrarse heridos.

Según Carreras, el trabajo de los más de 100 brigadistas que se encuentran en el lugar es insuficiente para frenar un incendio de esta magnitud, que sigue creciendo hacia el sur. Por lo tanto, lo que se busca en primera instancia es preservar las viviendas de la zona sin poner en riesgo vida alguna, mientras se espera que las condiciones climáticas ayuden a apagar el fuego.

Llegamos a El Bolsón para interiorizarnos sobre el estado actual del incendio, y las pérdidas que esto trae aparejado.



Iniciamos una investigación policial para determinar la causa del hecho. pic.twitter.com/8t7rAxlImZ — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) January 26, 2021

Pero para eso habrá que esperar. Para este miércoles se prevén lluvias leves, que no colaborarían demasiado con los brigadistas. Recién el jueves o incluso el viernes llegarían precipitaciones más fuertes. “Dependemos de las condiciones climáticas. Se estima que va a bajar un poco la temperatura y que tengamos algo de lluvia, pero no necesariamente va a extinguir el fuego. Eso puede tardar varios días, me informa la gente que más experiencia tiene. Así que habrá que estar custodiando los límites del incendio durante varios días más”, explicó Carreras.

Unas horas antes, el jefe de Área Técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón, Nicolás de Agostini, declaró: “Debido a la sequedad del combustible vegetal de la zona en las últimas semanas, sumada a los fuertes vientos, hicieron que la situación se descontrolara como nunca habíamos visto. Yo llevo 13 o 14 años aquí y nunca se vio algo así en esta zona. El incendio más grande que habíamos tenido había sido de unas 2.000 hectáreas”.

Está mañana el trabajo se inició con aviones y helicópteros del sistema nacional de manejo del fuego, y por tierras se movilizaron motoniveladoras y máquinas topadoras para abrir caminos para que puedan circular los camiones con agua.