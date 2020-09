Córdoba y San Luis son las dos provincias que aún continúan con focos activos, mientras otras seis provincias siguen afectadas por los incendios aunque en la mayoría el fuego se encuentra controlado o bajo guardia de cenizas, informó este martes el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



Según detalló el organismo, el departamento de Punilla, en Córdoba, y el parque provincial Bajo de Veliz, en San Luis, son las dos zonas donde los focos continúan activos.



Pero en Córdoba, además continúan bajo guardia de cenizas parte de Punilla, Colón, Ischilin, y Torres Eólicas 2 de Río Cuarto. En cambio, si pudieron ser extinguidos los incendios en Achiras, también en Río Cuarto, y San Alberto.

En el resto del país, los focos de incendios que fueron controlados son el departamento de Ancasti, en Catamarca; las islas del Delta Paraná, en Entre Ríos y Santa Fe: Tama, en La Rioja; San Martín, en Salta; y el Parque provincial de Santiago del Estero.



El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, viajará este martes a Córdoba donde junto al ministro de la provincia Sergio Busso, sobrevolaron la zona de los incendios para evaluar el impacto en la producción agropecuaria, informó el SNMF.

Corrientes: cambió el clima y se terminaron los incendios rurales

En la provincia de Corrientes, la temperatura bajó y se registraron leves precipitaciones en las últimas horas que pusieron fin a los incendios rurales en la provincia, tras arrasar con 700 mil hectáreas, informaron fuentes oficiales.



El jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, dijo que "se terminaron los focos de incendios y ayudó la humedad, el viento frío y algunas lluvias".



De acuerdo al informe oficial, las causas fueron principalmente las quemas de pastizales intencionales para la renovación de pasturas en zonas de producción ganadera.

"Es una tregua, el fuego se apagó, no hay incendios rurales y forestales", remarcó el funcionario.



En tanto, agregó que el centimetraje de las precipitaciones "no fue abundante" y que sólo en algunas pocas localidades como: Esquina, Curuzú Cuatiá, Sauce y Bonpland superó los 30 centímetros de agua caída, mientras que en la Capital, sólo alcanzó los dos centímetros.



"El último incendio fue en la localidad de Felipe Yofre, con un frente de 200 metros, que fue sofocado. No hay incendios ahora en la provincia" , aseguró Bertoni.



Finalmente, el jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, señaló que la sequía en territorio provincial "continúa siendo importante, pero ahora hay humedad y viento sur, muy distinto al viento a norte que propaga aún más los incendios".

De acuerdo al informe oficial de Defensa Civil, los incendios rurales afectaron 700 mil hectáreas en distintas zonas de la provincia, mil de ellas forestales.



Además, el fuego, generado por las quemas intencionales de pastizales, según aseguró el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, arrasó también con 40 hectáreas de una reserva ecológica y estuvo muy cerca de zonas pobladas en las localidades de Saladas y Mburucuyá.