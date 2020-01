Una insólita situación se vive en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, donde una familia que vive en el barrio Restinga Alí convive con una pérdida de petróleo constante en el patio de su vivienda, y la dueña de casa teme por la salud de su familia.

Esta historia, reflejada por el medio La Opinión Austral, tiene como protagonista a Graciela Lara que vive en el Barrio Restinga Alí de dicha ciudad, y junto a su hija pequeña y mascota viven con el descubrimiento que podría ser beneficioso pero peligroso para sus vidas.

Por eso, la mujer reclama una pronta solución tras numerosos pedidos al Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que nunca se hizo cargo del pedido "no puedo vivir llena de petróleo", lamentó.

“Nadie me quiere dar una mano, siempre me ponen peros. Tengo una nena que no puede salir a jugar. Quiero que alguien me de una mano”, denunció Graciela quien junto a su familia no tienen una buena calidad de vida por este problema.

La mujer aseguró que la pérdida de petróleo se ubica entre el nicho de gas y el calefactor "no se puede vivir así", y agregó que teme "todas las noches o cuando hay mucho sol" por el riesgo de que se produzca un incendio.