Los alumnos sacaron fotos de una de las diapositivas expuestas en clase.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ( UBA) se vio envuelta en un escándalo, luego de una denuncia por homofobia en el marco de los contenidos de una materia. Los alumnos de la cursada de Medicina Legal sacaron fotos de una diapositiva con la que una docente presentó un tema titulado "El delito homosexual", donde se explicaban los tipos de crímenes que pueden llegar a cometer los gays. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y causaron revuelo en las instituciones educativas.



La responsable de la clase fue la profesora Gloria Ganci y en su explicación diferenció al "homosexual psicópata" del "homosexual latente" y, según indicaron algunos estudiantes, le dedicó un apartado especial al “homosexual prostituto”. Otro punto que generó el enojo de más de uno en las redes sociales fue el dato de que "el delito homosexual" puede ser por "tener una estructura emocional inestable" y que son "más violentos y sangrientos" que los "homicidios pasionales" de los heterosexuales.



En la diapositiva definen al "homosexual prostituto" y se plantean las problemáticas de los delitos que puede cometer, indicando que puede matar o extorsionar a homosexuales que abonan su servicio cuando no logra su objetivo. "Nosotros estamos llevando adelante un repudio e impulsamos las medidas institucionales correspondientes ya que los argumentos discriminatorios carecen de cientificidad", manifestó Agustina Larsen, miembro del Consejo Directivo de la Facultad. Desde el consejo estudiantil, en tanto, advirtieron que "no es la primera vez que denunciamos contenidos homofóbicos en una clase en la Facultad de Medicina. Son contenidos oscurantistas que deben desaparecer de la educación y la salud públicas, que deben ser científicas y laicas".



Por su parte, la Facultad de Medicina respondió a las críticas y, mediante el secretario académico Carlos Reyes Toso, manifestó que “la homosexualidad no es un delito”. Asimismo, agregó que "tenemos una foto, que es algo estático. Hay que ver qué se quiso decir y en qué contexto se dio. Es difícil sacar conclusiones de manera preliminar".



Para esta tarde, en tanto, se organizó una marcha de repudio a partir de las 14 en la puerta de la institución y bajo el lema "Basta de homofobia en la Facultad de Medicina". "Nos tomó por sorpresa", agregó Toso, "porque obviamente en nuestro país la homosexualidad no es delito".



La docente en cuestión fue citada por el Departamento de Denuncias de Violencia y Discriminación de la facultad para escuchar su versión de los hechos y hacer lo mismo con los estudiantes.