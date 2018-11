Este martes, el dólar avanzó 55 centavos y cerró en 36,97 pesos, acercándose nuevamente al valor abandonado el 1 de este mes.



En el Banco Nación la divisa se ubicó en $ 36,90, 40 centavos por encima de su último cierre. Por su parte, el dólar mayorista cerró en $ 36,05, cuarenta y siete centavos arriba del final del pasado lunes.



"La tendencia compradora instalada desde el primer día de la semana se acentuó con intensidad hoy y llevó al dólar mayorista otra vez arriba de los $ 36 por unidad", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambios, quien destacó que "desde la última semana de octubre que el dólar mayorista no se mantenía arriba de los $ 36".



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios remarcó que la suba del dólar de hoy formó parte de un proceso de valuación del dólar contra el resto de las monedas. En Argentina subió 1,32% respecto de del último lunes, "en Brasil subió 1,46%; en México 0,80%; en Chile 0,42 % y el euro no pasó de la figura de 1,12 ante la fortaleza del dólar en el índice que elaboran en los EE.UU. contra una canasta de monedas, aunque afecta mas a las de los países emergentes".



Además refirió a que recuperación del dólar estuvo impactado por un menor ingreso de fondos del extranjero. "Los ingresos de fondos ya no fueron como la semana pasada, cuando no se conocía la Comunicación del jueves pasado del BCRA respecto de modificaciones de regulaciones y porcentajes de efectivo mínimo y adecuaciones, que limitó el ingreso de fondos de bancos para hacer el famoso “carry trade” lo que originó una suba del tipo de cambio del dólar y una merma de las inversiones.



Esta situación según Izzo, se reflejó también en la baja progresiva que mantiene la tasa de interés a diario en las Leliq.



El Banco Central de la República Argentina adjudicó hoy Letras de Liquidez a 8 días de

plazo por $ 73.420 millones a una tasa promedio de 65,04%.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 668,5 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 51 millones. En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 567 millones, de los cuales más del 50 % se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,20 y $ 38,66. Los futuros del Rofex mostraron subas promedio de más de $ 0,50; convalidando la suba del spot, que subió 0,47 centavos.