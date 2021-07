La vida suele ofrecer momentos que nos brindan la posibilidad de concluirlos con reflexiones o frases hechas que siempre acompañan ese instante. Lo difícil es elegir una frase hecha adecuada, acordársela tal como se popularizó o inventar una nueva que tenga sentido y sea coherente. Así, la dificultad de una modelo e influencer millennial para lograr una frase reflexiva causó la risa y burlas de otros internautas, luego de que su posteo se hiciera viral.

Al parecer la usuaria de Instagram @rocioclericuziooficial posteó un confuso refrán en su cuenta oficial y nadie entendió lo que quiso decir. En una piscina, tomándose el sombrero y sonriendo para la foto, la modelo publicó su respuesta a la pregunta "¿Cómo hago para volver a confiar en mi pareja?", que un usuario le había propuesto en la red social.

"Depende de que haya pasado... La confianza es como la arena entre las manos. A veces no se vuelve a confiar nunca", respondió la millennial a través de una historia de Instagram. Si bien la conclusión se entendió bien, el refrán que utilizó para llegar a ese punto no quedó del todo claro.

La reflexión que la usuaria posteó en Instagram.

La usuaria @zoegguadalupe viralizó rápidamente ese confuso posteo en Twitter, donde miles de usuarios comentaron sobre esa reflexión de vida a la que quiso llegar la modelo, para compartirla entre sus más de 720 mil seguidores.

hace 15 minutos estoy tratando de entender que quiso decir pic.twitter.com/747iV8BRyY — zoe (@zoegguadalupe) June 30, 2021

Entre los tuits se destacan: capaz quiso decir "que la arena pierde las mañas, pero no el coso"; "Que la vida es como una palmera, no siempre van a estar ricas las manzanas"; "Tu tuit es como una cucharada de mayonesa, el que mucho abarca, poco aprieta". Otro usuario dejó una explicación una poco más extensa: "Yo entendí que la confianza parte desde el mar como los peces y que después si construís en la arena se te va todo a la mier... porque la humedad y la sal te carcome todo y así no se puede, además si pescas en el mar se te mete arena entre las manos y hasta donde no llega el sol".

La viralización del posteo con la reflexión "sesuda" (aunque sólo "sesuda" cuando hace calor, parafraseando a Marcos Mundostock), llegó hasta otros países de Latinoamérica, lo que le vino muy bien a la influencer, quien tomó partida de ello y lo compartió en su cuenta oficial.

"Llegué hasta Colombia", celebró la instagramer.

Desconcierto en TikTok por la respuesta de una artista a un elogio de otro usuario

Hace unos días, otro episodio confuso tuvo lugar en las conversaciones virtuales de las redes, cuando una usuaria de TikTok le respondió de una forma desconcertante a otra persona que le había elogiado el un dibujo que publicó en esa red social.

El usuario de TikTok @uzi_muwx.jnl le escribió en un comentario del dibujo que tenía un gran "talento" para hacer esas obras de arte: "Me apareció en un "Para Ti" (sección de TikTok) una chica que estaba haciendo un dibujo y yo le comenté que tenía un re talento, miren lo que me contestó, no comento nunca más nada", escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

"Gracias, pero discúlpame corazón. Decirle a una persona que es artista, que tiene 'talento' es una falta de respeto, ya que no nacemos con talento. Nos esforzamos hasta por años para hacer algo que nos gusta", contestó de forma lapidaria @chani_sole.

En lo comentarios en Twitter, donde el usuario compartió su experiencia al elogiar a una artista, muchas personas se dedicaron a criticar la contundente respuesta de la usuaria de TikTok.