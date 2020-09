Durante la emisión del reporte oficial sobre coronavirus de este martes por la mañana, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que la Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de los distritos que acumula más casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.



En el informe se brindaron detalles sobre la incidencia de casos y sobre la mortalidad cada 100 mil habitantes por jurisdicción en los últimos 15 días, con la Ciudad de Buenos Aires ubicándose, respectivamente, en primero y segundo lugar en ambos indicadores.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo si bien "se analiza el acumulado de fallecidos y positivos" desde el inicio de la pandemia, también se debe prestar atención a lo que sucede en las últimas semanas.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, durante el informe sobre el avance del coronavirus del martes por la mañana (Captura de pantalla).



Respecto de la "incidencia de casos cada 100 mil habitantes", mientras la media del país es 221, la Ciudad de Buenos Aires reportó 393, Jujuy 369, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 321, la Región Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (RMBA) 305, Mendoza 304, Santa Cruz 299, Río Negro 290, el resto de la Provincia de Buenos Aires 282, La Rioja 229 y Santa fe 224.



En lo que respecta a la tasa de mortalidad específica por coronavirus cada 100 mil habitantes, la media nacional en los últimos 15 días es de nueve muertes, Río Negro cuenta con 21 fallecidos, la Ciudad 18, Tierra del Fuego 17, Mendoza 14, el AMBA 12, la RMBA 11, Neuquén 11, La Rioja 10, Buenos Aires 10, Santa Fe nueve y el resto de la provincia de Buenos Aires nueve.



Mientras tanto, fueron 9.909 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 565.446 el total de infectados hasta el momento, con un promedio diario en los últimos siete días de 11.063.

.



En tanto, la tasa de mortalidad es de 257 personas cada millón de habitantes y la de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados. Un total de 2.982 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 49,1% de ellas en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, 14,5% de Córdoba y 3,6% de Santa Fe.



La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 59,6%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 68,4%.

.

La funcionaria también dijo que el país puede dividirse en tres grandes áreas: "Las que tienen transmisión comunitaria sostenida hace tiempo, que han generado una cierta estabilidad de casos, que es importante bajarlos; las que tienen transmisión comunitaria con nuevos casos en aumentos, dónde hay que optimizar las medidas para poder minimizar el impacto y disminuir la tensión del sistema de salud; y, por último, los lugares con pocos casos, donde no tienen transmisión comunitaria o tienen algún brote".



Respecto de esas últimas jurisdicciones, llamó al personal de salud tener "sensibilidad en el diagnóstico" y hacer uso adecuado "del equipo de protección", mientras que pidió a la población "no pensar que el coronavirus no va a llegar".