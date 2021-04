Un PBI, los recursos del Tesoro Nacional y hasta los hielos continentales, fueron materia de debate esta semana, ¿cuál es el límite en el pago que los países del mundo deben hacer por recibir vacunas? Meses atrás la discusión se despertó tras una negociación frustrada con el laboratorio Pfizer. En aquel momento la multinacional dijo que “las condiciones requeridas al Gobierno Argentino eran idénticas a las que otros países aceptaron”.

Ahora, una investigación de The New York Times confirmó que era “comprensible” que algunos países no aceptaran las condiciones el laboratorio estadounidense. "Según los informes, Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios", explica la editorial titulada “El mundo necesita muchas más vacunas contra el coronavirus”.

Un informe publicado en febrero por la organización británica Bureau of Investigative Journalism, acusó directamente al gigante farmacéutico por "intimidar" a Argentina y Brasil, en medio de las fuertes negociaciones para conseguir partidas de la vacuna. "Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", contó un funcionario argentino a la organización inglesa sin fines de lucro. Hoy más datos periodísticos parecen confirmar aquella sospecha de “chantaje”.

En este contexto, fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Cronica.com.ar que la ministra Carla Vizzotti trabaja junto a su equipo en una nueva negociación con Pfizer, con el que “ambas partes esté conforme”.

Otras acusaciones

"Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios, aunque con la acción de Pfizer parece ser exactamente lo que están haciendo", declaró esta semana Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global. Y al parecer, no será el último en apuntar contra la farmacéutica que desde que inició la pandemia negocia con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Por pedido de la multinacional, los términos de esos acuerdos se desconocen, algo que ya generó que varios de esos gobiernos se excusen ante los poderes de sus Estados.

“Pfizer impulsó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia", cierra el informe de Bureau, que ahora vuelve a la agenda pública.