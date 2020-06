El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien se encuentra internado en el Hospital Municipal de Llavalol habló de cómo se siente tras haber dado positivo de coronavirus, más teniendo en cuenta que es un paciente riesgo, por haber superado un cáncer años atrás

"Estoy bien, es mejor, aunque por momentos me siento un poco cansado, tengo fiebre, pero como tomo paracetamol, me la baja, tengo el cansancio lógico de la fiebre acumulada", afirmó. "No tengo una afección pulmonar y la carga viral es baja", agregó.

.

"Desde ya tenía poco olfato por mis antecedentes, pero no tengo nada de gusto. Además tengo fiebre constante, no tuve nunca falta de aire y sólo un día dolor de garganta", continuó.

"Yo arranqué el miércoles después de un almuerzo de trabajo. Ahí sentí calor y me tomé la temperatura inmediatamente porque en la puerta de la oficina tenemos un termómetro para controlar a todos”, recordó.

En ese sentido, afirmó que no encuentra "otra explicación al contagio" más que el contacto con algún asintomático.

Insaurralde habló en Morfi, el programa de televisión donde trabaja su esposa Jésica Cirio, sobre la situación de los colaboradores que también dieron positivos de covid-19. "Muchos de ellos dieron positivos y están asintomáticos en sus casa".

.

Sobre la propagación del covid-19, Insaurralde manifestó que: "El virus está circulando por todo el AMBA". De nuevo comentando sobre su situación personal, afirmó: "Estoy bien y muy cuidado con los médicos". "Que la gente entienda que esto no es joda”, cerró.

El resultado positivo de Insaurralde activó el protocolo sanitario del entorno presidencial ya que Alberto Fernández se encontraba de viaje en la provincia de La Rioja y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, era parte de la comitiva y había estado en contacto reciente con el intendente.

La palabra de Insaurralde