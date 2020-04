Sara, la mujer de 83 años que se sentó a tomar sol en los Bosques de Palermo en plena cuarentena, rompió el silencio. Se defendió al asegurar que era una cuestión de "salud" y que colocó su reposera "en un lugar donde no había nadie". "Además, el pasto no está contaminado", argumentó.

" Palermo" fue tendencia en Twitter durante el pasado martes a raíz del episodio que tuvo como protagonista a la octagénaria. En horas de la tarde, ella salió de su casa en ese barrio porteño, cruzó la Avenida Libertador y colocó su reposera en el parque Tres de Febrero para tomar sol, en incumplimiento con el aislamiento impuesto por el Gobierno desde el último 20 de marzo.

Varios efectivos arribaron al lugar e intentaron disuadirla para que regresara a su hogar, lo que concretó pasadas las 15.30, escoltada por personal policial femenino.

.

"No están cuidando nada. Son cuatro estúpidos metidos en un patrullero a los que tengo que pagarles yo con mis impuestos para que hagan estupideces en lugar de estar en Plaza Italia, que es en donde se cometen las aglomeraciones y la gente se contagia", expresó la señora a través del portero eléctrico de su edificio.

Así, defendió su comportamiento e insistió en que simplemente había salido a tomar sol para obtener "vitamina D". "Ni me pueden contagiar ni contagio a nadie. Los rayos ultravioletas son especialmente buenos para el coroanvirus, para no pescárselo", aseguró la mujer. Sin embargo, eso no tiene respaldo científico.

"Lo voy a seguir haciendo cuantas veces se me ocurra", afirmó Sara.

e insistió: "Lo voy a seguir haciendo cuantas veces se me ocurra".

.

Este miércoles, en tanto, la octagenaria dialogó con Radio Mitre volvió a defender su postura al indicar que fue hasta "un lugar donde no había nadie".

"Además, el pasto no está contaminado. No se si me multarán. Pero no les voy a pagar ninguna multa. Para mí la única norma que tengo que obedecer es el aire y el sol", concluyó Sara.