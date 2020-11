Una mujer contó con orgullo en Twitter que un chofer la invitó a bajarse del colectivo porque viajaba con el tapabocas mal puesto. Su irresponsable accionar causó las más variadas reacciones en esa red social por parte de los usuarios, que no tardaron en viralizar la historia.

.

"Una #estúpida le dijo al chofer que no tenía bien puesto el barbijo. El chofer me invitó a bajarme. Le dije: 'Ni me lo pongo ni me bajo. De usted depende cuanto tiempo quiera perder'. Seguimos en viaje", relató la usuaria @maldonadomari20, en cuyo perfil llama a Mauricio Macri "un gran presidente".

El tuit que publicó la mujer y que se viralizó en pocas horas.

Además de su historia sobre el cuestionamiento a los pasajeros y al colectivero, María de las Mercedes, como dice llamarse en Twitter, publicó con el tuit una selfie en la que se la ve a bordo del transporte público con el barbijo bajo.

La foto que la pasajera subió a su cuenta de Twitter con el barbijo mal puesto.

Más de un millar de comentarios de reproche y reacciones de las más variadas recibió la mujer por su berrinche, lo que provocó que la historia viralizara en redes sociales en pocas horas.