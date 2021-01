La Terminal de Omnibus de La Plata activó un protocolo contra el coronavirus, de acuerdo a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional y provincial en el inicio de la temporada estival, donde se registró un aumento en los viajes de media y larga distancia.



La Secretaría de Transporte del municipio local informó que en ese marco se intensificaron las campañas informativas para que la gente tramite el permiso para circular a través de la app Cuidar, o bien desde la web Cuidar Verano o desde argentina.gob.ar.

.



A la terminal sólo podrán ingresar las personas que realicen viajes y no se permitirá la circulación de acompañantes. En el ingreso las personas serán dirigidas a una cabina sanitizante y antes de subir al micro deberán mostrar la documentación requerida y se les tomará la fiebre.



Asimismo, dentro del ómnibus se deberá evitar la circulación, mantener la distancia recomendada y no se podrán usar almohadas, auriculares ni elementos de lectura, como así también deberán estar provistos de elementos de desinfección y usar el tapabocas-nariz.



En otro orden, los vehículos no podrán llevar a más de 37 personas y se organizó la división de ingresos y egresos para disminuir la circulación de gente.