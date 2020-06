El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, estará aislado en forma preventiva hasta el próximo lunes luego de que trascendiera que un periodista, que participó en una conferencia de prensa ofrecida por el jefe comunal, dio positivo por coronavirus, según informaron fuentes del Municipio de la zona sur bonaerense.



"El miércoles estuve en un acto y el periodista me hizo una nota", expresó Gay al indicar que luego de hablar con el director de Epidemiología de la comuna, Ezequiel Jouglard y médicos "me indicaron que me guarde el fin de semana".



El intendente agregó que "el lunes veremos, salvo que haya algún síntoma, pero mientras tanto con tranquilidad".



Según se indicó, el intendente había participado el miércoles de una conferencia de prensa en el marco del anuncio de obras y trabajos en una avenida de acceso a la localidad de Ingeniero White.



En dicho encuentro con los medios de comunicación estuvo el periodista de Telefe acreditado en Bahía Bahía Blanca, sobre quien el Comité de Contingencia informó este viernes que "dio positivo por coronavirus y se encuentra bajo investigación epidemiológica".

.



Según se indicó a otros cinco trabajadores del canal que estuvieron en contacto con el periodista los resultados dieron negativo.



Debido a la situación las autoridades de otras radios de frecuencia modulada de Bahía Blanca y del canal 7 decidieron suspender la programación habitual con la finalidad de realizar distintas tareas de desinfección a raíz que cronistas y camarógrafos estuvieron en la misma conferencia de prensa.



"Canal 7 informa a sus televidentes que ha decidido cambiar su programación habitual con motivo de la aplicación de los protocolos correspondientes en el marco de las medidas de prevención del Covid-19", señaló en un comunicado.



También el medio que integra el Grupo Clarín indicó que "durante el viernes, sábado y domingo emitiremos la programación de Canal 13 (CABA), en directo y en simultáneo".



El Comité indicó además que en el día 99 del aislamiento social, preventivo y obligatorio y desde que comenzó la pandemia en la ciudad hubo 96 casos confirmados, de los cuales 70 se recuperaron y fueron dados de alta, otros 21 están activos y hubo cinco fallecidos.