El intendente del partido bonaerense de Balcarce, Esteban Reino, pidió a los residentes del distrito que no viajen a la ciudad vecina de Mar del Plata, excepto por cuestiones de urgencia, para evitar nuevos contagios de corona virus, informó el Municipio serrano.

"Tengo que pedirles algo muy especial. Ustedes habrán visto cómo algunas de las ciudades de la provincia han incrementado considerablemente sus casos. En Balcarce, afortunadamente, no hemos tenido grandes sobresaltos con respecto al número de casos positivos, y mucho menos al estado de salud de quienes padecen la enfermedad", señaló Reino, en un mensaje enviado a través de sus cuentas en redes sociales.

El jefe comunal apeló "a la buena predisposición" de los vecinos del partido y "al uso de la buena razón de quienes están viajando constantemente a ciudades como por ejemplo Mar del Plata" y pidió que "no lo hagan en caso de no ser algo de urgencia".

"Sé que hay muchas personas que tienen que hacerlo y son los trabajadores esenciales. Obviamente no puedo pedirles que no viajen más, pero debo recomendarles que extremen las medidas de prevención. Y a quienes viajan por cuestiones que pueden ser postergables, quiero pedirles que no lo hagan. Que eviten viajar sin necesidad alguna o simplemente por placer", solicitó.

Reino aseguró que en el distrito balcarceño se advierte "un relajamiento muy grande" y pidió extremar las medidas de cuidado para no "saturar" el sistema de salud local.

"Vamos a cuidarnos un poco mas. Hagamos el esfuerzo por nuestros padres, hijos, hermanos y por todos", pidió. En su último parte, emitido en la noche del domingo, Balcarce informó que cinco personas permanecían bajo tratamiento por Covid-19, mientras que otras 141 permanecían asiladas.

En Mar del Plata y el resto del partido de General Pueyrredón, los casos activos por coronavirus suman 504, según el último parte de la comuna.