El intendente del partido de Moreno , dialogó con Crónica luego del fatal episodio sucedido en la Escuela Nº 49, ubicada el cruce de las calles Davaine y Félix de Azara."Yo me hago cargo como responsable del distrito de Moreno , pero el responsable directo es el interventor del Consejo Escolar,", afirmó Festa, quien aclaró que no puede actuar directamente porque justamente el Consejo está intervenido."Es responsabilidad de la Provincia y del Consejo Escolar", sentenció el intendente de Moreno El Consejo Escolar de Moreno se encuentra intervenido desde octubre de 2017 tras comprobarse que "las anomalías institucionales y administrativas que fueron observadas y registradas en el informe Final N° 39 de la Auditoría General de la DGCyE (año 2016) no variaron hasta la fecha", según indica el informe del gobierno provincial.