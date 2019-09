Organizaciones sociales, sindicales y de desocupados confluyeron desde el mediodía en una jornada nacional de protestas y marchas que si bien tiene la Capital Federal como epicentro, se replico en al menos otras 20 provincias.



En Buenos Aires, tras la realización de cortes en los tres principales accesos a la Capital (Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers), marcharon desde la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Avenida de Mayo y Lima, hacia la Plaza de Mayo.

La consigna conjunta fue el reclamo es por "la reapertura de las paritarias, la actualización del salario por inflación, trabajo genuino y un aumento de emergencia a jubilados y programas sociales duplicando su importe mínimo, que cubran la canasta familiar".

La "Gran valla" del Puente Pueyrredón (Ruben Paredes/Crónica)

Avellaneda, uno de los puntos a cortar por los manifestantes (Ruben Paredes/Crónica)

La jornada nacional de protesta comenzó con cortes y marchas a lo largo y ancho del país. En Capital, desde Liniers, Avellaneda y Saavedra, las organizaciones nucleadas en la Coordinadora Sindical Clasista se movilizaron hacia Avenida de Mayo al 1100, en el centro porteño, para luego marchar, junto a otras organizaciones, hacia la Plaza de Mayo.

Allí, plantearon un "paro nacional de 36 horas" a las centrales obreras, mientras reiteraron su rechazo al Gobierno Nacional y al Frente de Todos, en particular al candidato a presidente Alberto Fernández, por haber llamado a no estar en las calles. Desde el Polo Obrero afirmaron además que no está prevista la realización de un acampe y que esa medida está supeditada a las conversaciones que mantienen con el Gobierno.

El pasado lunes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con que "hay objetivos de provocación" detrás de este tipo de movilizaciones y afirmó que desde el gobierno nacional van a "tratar de garantizar que no se corten las vías nacionales".

Participaron de la jornada de protestas, entre otras, el Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, el Sindicato del Neumático y el Polo Obrero, entre otros y las marchas se replicarán en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y San Juan.

Se suman los taxistas

El tránsito también se vio afectado por el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) porteño quien se movilizó hacia la sede de Cabify para rechazar "la existencia de una importante cantidad de vehículos no habilitados para circular en la CABA, lo que afecta de forma grave las fuentes laborales de miles de familias", dijo el titular del gremio, Omar Viviani.

La medida se realizó desde las 11 de mañana, cuando partieron hacia las oficinas de Pico al 1.600, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona la app que permite solicitar un servicio de chofer. "El sindicato repudia la cantidad de vehículos no habilitados que circulan en el ámbito de la CABA, lo que afecta las fuentes laborales de miles de familias que viven de forma digna e inmersas en los marcos legales de la actividad", agregó Viviani.