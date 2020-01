Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) continuaba este domingo al mediodía, junto a otros organismos de rescate, con la búsqueda por aire, agua y tierra de un nadador de 43 años que desapareció la mañana del sábado mientras participaba en una competencia de aguas abiertas en la ciudad balnearia de Necochea.



Según informaron fuentes de esa fuerza y los organizadores de la prueba, el operativo para tratar de localizar a Ezequiel Bermejo, un deportista oriundo de la localidad bonarense de Temperley, se extendió durante la madrugada y se intensificó desde la salida del sol, con la intervención de bomberos, guardavidas, personal de la Cruz Roja, el SAME, y personal municipal y de Defensa Civil.

El operativo se realiza por agua, tierra y aire (gentileza PNA).

Bermejo participaba en la competencia Ríomar 2020, una prueba de 10 kilómetros de nado que une la desembocadura del Río Quequén Grande con la costa marítima de Necochea, pero no logró alcanzar la playa donde finalizaba el recorrido, por lo que se puso en marcha la búsqueda.



Fuentes de PNA informaron que el operativo continuó durante la noche con el Guardacostas Río Paraguay y el apoyo por tierra de la filial local de la Cruz Roja Argentina, y desde el amanecer retomaron la búsqueda el resto de las instituciones comunales y personal de las áreas de rescate y salvamento local, coordinadas desde un Centro de Operaciones de Emergencias que se conformó en la Secretaría de Turismo local.

