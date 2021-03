El periodista de Espectáculos, Luis Ventura, contó que está atravesando un momento de mucha angustia y preocupación ya que tiene a su hijo Antonito internado, el nene que tuvo fruto de su relación con la exvedette cordobesa Fabiana Liuzzi.

Aunque prefirió no dar detalles sobre el estado de salud del pequeño, manifestó su preocupación. “En realidad no estoy muy bien. Tengo internado a mi hijo más chiquito, Antonito. Le quiero mandar un beso grande. Lo internaron hoy y le están haciendo una batería de estudios así que elevo una oración. Lo tengo acá en Palermo”, agregó en Polémica en el Bar.

El periodista sostuvo que a pesar del difícil momento que atraviesa decidió estar presente en el ciclo porque se lo había prometido a Mariano Iúdica y al resto del panel. Además, lo felicitaron por la entrevista que le realizó a Verónica Ojeda sobre la muerte de Diego Maradona en Secretos Verdaderos.

Cabe destacar que Antonio nació el 27 de abril de 2014 con 1,290 kg y permaneció casi dos meses internado por ser prematuro. “El bebé estuvo en riesgo de vida. Hay que pasarla para saber lo que es. Estaba todo bajo control hasta el día que me internaron, que me descompensé. Se me manifestó diabetes gestacional y me había subido la presión. Eso me hizo descompensar y desencadenó en el parto de 6 meses y medio que tenía”, había dicho su mamá en aquel entonces tras salir de la clínica y ser abordada por el movilero del programa BDV.

En la misma entrevista, Liuzzi sostuvo que su relación con Ventura “era cordial”, y que por el bienestar del nene iban a estar comunicados en todo momento.

“Tengo fe de que va a ser un buen padre. Es una buena persona, lo vi desbordado y calculo que debe estar arrepentido de sus dichos, claro que me dolió, porque no me gustaría que Antonio escuche eso de su padre. Quedará puertas para adentro lo que hablamos. Quedamos en hacer todo lo posible por Antonio. La verdad que yo lo lamento, jamás quiero provocarle con el nacimiento de Antonio un mal a nadie, no le deseo el mal a él. Ojalá que pueda vivir en armonía”, sostuvo la vedette en alusión a las duras declaraciones del periodista, quien le había pedido que abortara.