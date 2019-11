mresano@cronica.com.ar

Indignación en la localidad bonaerense de Brandsen producto de la confusa muerte de una abuela, de 80 años, en el hospital municipal, al cual ingresó en estado delicado, con severas lesiones en diferentes partes de su cuerpo, no compatibles con una simple caída como argumentaron los representantes del geriátrico en el cual se alojaba. Por lo tanto, sus familiares, con base en los informes médicos, vinculan el deceso con un maltrato físico y brutal por parte del personal del hogar de ancianos, y exigen justicia.

"No me peguen más", repetía Manuela Ojeda, en el Hospital de Brandsen, mientras recibía la asistencia correspondiente, luego de ser trasladada de urgencia en la jornada del último lunes. El ruego de Manuela confirmó las presunciones médicas, quienes no consideraban que las innumerables marcas en piernas, espalda, cuello y rostro hayan sido desencadenadas por precipitarse de la cama al suelo. Así lo habían manifestado las enfermeras del geriátrico, situado en Sesgade y Las Heras, de dicha localidad, en el cual permanecía la anciana, de 80 años, desde hacía una década.



En este sentido, su hija, Raquel, señaló a Crónica que "el jueves pasado mi hermana fue a visitarla, y luego me llamó desesperada, diciéndome que le habían dicho que se había caído y que tenía la cara desfigurada. La empleada del hogar me reconoció que se le cayó a ella, pero no me supo decir por qué nadie nos avisó".

No obstante, a la mujer la volvieron a convocar al establecimiento en la noche del lunes, porque su madre no paraba de llorar. Por lo tanto, nuevamente fue hospitalizada y en ese instante los especialistas comprobaron que las dolencias provenían de severas lesiones, cuyas causas hasta el momento se desconocen, pero de acuerdo a los partes médicos serían compatibles con golpes. Al respecto, la hija de Ojeda dejó en claro que "el médico nos reveló que estaba muy golpeada y que no se habría podido caer nunca. Estaba muy golpeada, era espantoso verla así, parecía que estaba en cautiverio, porque tenía golpes por todos lados, en rodillas, espalda y en el cuello, que no descartaban los doctores que fueran provocadas por un intento de estrangulamiento".

A las 5 del último jueves la abuela falleció y, en consecuencia, el personal del centro salud, ante semejantes indicios, alertó a las autoridades policiales, derivando en una causa judicial en la Fiscalía de Brandsen. Su titular, Mariana Albizu, detalló a este medio que "no podemos adelantar una hipótesis, pero hay una sospecha, tras una denuncia de la hija de la abuela". Esta fue asentada el viernes 25 de octubre, cuando la notifican por primera vez a Raquel de la supuesta caída. En referencia a ello, Albizu remarcó que "hay dos investigaciones: una contra el geriátrico, en los días previos, averiguación de ilícito, y la segunda, averiguación de causales de muerte".