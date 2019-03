Luego de que una alumna escrachara a un profesor por reiterados abusos sexuales ocurridos durante 1998 y años sucesivos, viralizando el video en las redes sociales, las utoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires ( UBA) emitieron un comunicado para informar que se iniciará una investigación.

"Ante los hechos que son de público conocimiento, en donde un ex profesor de la casa es increpado por una alumna que lo increpa en un supuesto caso de abuso, se procedió a iniciar un sumario administrativo interno con el objeto de determinar el alcance de los hechos", se indicó en el comunicado.

"Cabe aclarar que la Facultad cuenta con las herramientas necesarias para contener y acompañar a víctimas de acoso, a través del departamento de Género, siendo éste el encargado de aplicar el protocolo", agregaron. Además, dejaron en claro que la persona involucrada "es un ex profesor, siendo que su participación en la clase referenciada fue en carácter de invitado".

Imagen del video que circuló con el escrache de la joven estudiante.

Finalmente, el comunicado indica que la Facultad repudia "totalmente cualquier situación de acoso", y se pone a disposición de la alumna a fin de que "aporte los elementos necesarios que sean de su conocimiento para esclarecer lo sucedido".

El caso se conoció este jueves, cuando trascendió un video en el que una estudiante de la Facultad de Medicina de UBA enfrentó a un profesor en una clase teórica denunciándolo públicamente por haber acosado a otras alumnas en 1998, con el objetivo de lograr la separación del docente hasta que se esclarezca lo sucedido.

El profesor en cuestión es Rodolfo Rothlin, un ex consejero superior del rectorado de la UBA y docente de la Cátedra III de Farmacología. En el video se ve a los alumnos durante una clase inaugural cuando la joven denunciante se animó a hablar.

"Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió acoso por usted. En diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde 1998 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas", dijo la joven. "Me parece que está bueno que todos a la hora de aplaudir un contenido, sepamos de qué se trata. Ahora la pregunta apunta a si usted va a estar dispuesto a ponerse a disposición de estas chicas para poder ver de qué se trató", exclamó Magui Magnelli en el video que se viralizó por las redes sociales.

Y agregó en diálogo con Crónica HD: "Me parece muy grave la acusación, sobretodo teniendo en cuenta que usted utilizó el ambiente de la Cátedra 3 de Farmacología para llevar adelante esto, porque se dio en el marco de la Facultad". "Hace tiempo no lo veía en la Facultad y cuando apareció y empezó a hablar me quedé helada. Fue al final de la clase. Cuando terminó de hablar, lo aplaudieron y levanté la mano para decir lo que dije".