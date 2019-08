Por Francisco Nutti

@frannutti

Con una fiesta inolvidable, Irene Vincci celebró sus 100 años junto a sus familiares, amigos y personal del hogar de ancianos Renacer II, donde reside. La abuela, tanguera de las buenas, lectora y memoriosa de grandes anécdotas, dialogó con Crónica y reveló su fórmula para llegar al centenario en tan buen estado.

A mediados de 1919, en las afueras de París, los líderes europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar el tratado que le puso fin a la Primera Guerra Mundial. Casi al mismo tiempo y lejos de los conflictos bélicos, Vincci llegó a la vida en una familia de milongueros, en el barrio porteño de Barracas.

“Mi infancia fue buena, porque siempre hice lo que me gustó, sin importar lo que me dijeran. Desde pequeña hasta la adolescencia fui de estar mucho con mis amigas. Con ellas íbamos al cine, salíamos a bailar y caminábamos un montón. En ese entonces conseguí un novio que no perduró. Pero al poco tiempo encontré al verdadero amor de mi vida, que después resultó ser mi marido, con quien tuve una hija”, detalló la mujer.

De su compañero de vida, expresó: “Él era muy bueno conmigo y bastante trabajador”. Y recordó que junto a él asistió al multitudinario velatorio de Eva Perón: “Con mi esposo fuimos igual, pese a la lluvia y a la gran cantidad de gente que había. Ese día esperamos varias horas para poder ingresar. Nos mojamos todo, pero nos quedamos igual. Al entrar, estaba el General parado al lado del cajón. Eran épocas de lealtad absoluta”.

Fiesta total

La celebración de su cumpleaños fue espectacular y la abuela se dio el lujo de bailar y de cantar la marcha peronista: “La clave para llegar a los 100 años está en no joder a nadie, en vivir tu propia vida. Porque si vos pensás en este, en aquel y te hacés problemas por todo, no da. Además, es aconsejable evitar tomar alcohol, y no fumar. Aunque repito, para mí lo fundamental es vivir la vida como vos querés. No que te exijan lo que tenés que hacer. Porque cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Y ser buena persona, ante todo”.

Por último, le dio un consejo a la juventud de la actualidad: “Les digo que tienen que hacer cosas honradas. Que se rían, que se diviertan, que vayan al boliche, pero que sean honrados. Que no roben, que no maten y que disfruten de los padres y de los hermanos. Y si tienen abuelos de los abuelos”.

La celebración de su cumpleaños fue espectacular y la abuela se dio el lujo de bailar y de cantar la marcha peronista.

En tanto, su hija Alicia, quien vive a unas pocas cuadras de donde reside su mamá, destacó las cualidades que siempre tuvo: “Fue una madre presente, cuando iba a la escuela, a la hora de la tarea siempre estaba. Supo administrar lo que mi papá traía, jamás pasamos privaciones y se conformó con lo que había. A mí me dieron educación, me recibí de maestra. No me puedo quejar”.

Por último, recordó: “Ella vivió sola hasta los 96 y conmigo estuvo un tiempo también. Acá hace tres que está; ama estar arreglada, tener linda ropa y estar pintada. Más que nada cuando vienen sus nietos”