El periodista Jorge Lanata fue dado de alta este viernes por una infección urinaria. Al momento de internación se encontraba en la ciudad de Miami (Florida), dónde estaba realizando una serie de entrevistas para el regreso de PPT.

Pasó su internación en el prestigioso Mount Sinai Medical Center, uno de los los 100 mejores hospitales del país según IBM Watson Health. Se trata de una institución universitaria privada sin fines de lucro ubicada en el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado. Además, posé 4 estrellas en los servicios de Medicare y Medicaid, las opciones estatales de salud para personas mayores y de bajos recursos respectivamente.

“Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones. En la calle el 90% de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”, comentó Lanata.

“Tiene una infección urinaria, por eso estos días se sentía tan cansado como para no conducir. Está internado en el Mount Sinai Miami porque le están pasando antibióticos. Ya está bien, pero tiene que quedarse siete días por los antibióticos”, había contado Angel de Brito en la semana. “Le dieron el alta hoy y fue sorpresivo porque se esperaban algunos días más de internación para pasarle antibióticos, pero seguirá el tratamiento de manera ambulatoria”, explicó hoy Marina Calabró luego de que el conductor fuese dado de alta.

Según trascendió, el conductor tenía planeado volver a la Argentina el 22 de mayo, ya que el 30 del mismo mes se estrenaba su programa. Al parecer, el regreso de PPT se hará esperar.

Ya que estaba de pasada, Lanata aprovechó y se vacuno contra el Coronavirus. Días atrás se le confesó a Mariana Fabbiani. “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”, respondió primero en tono jocoso ante la pregunta de la conductora.

“Sí, sí, sí, me vacuné. Te cuento una cosa divertida, entretelones. Cuando llegamos acá, la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller: todo el mundo está laburando con mascarilla y barbijo, y te toman la temperatura. En el medio del laburo hice eso (vacunarme) porque es lo que había que hacer”, agregó luego el periodista.

Por último, comentó acerca de la situación de la pandemia en el país del norte.