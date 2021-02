Por Mariano Cerrato

Considerado de manera popular como “el rey del pensamiento corto”, José Narosky se muestra modesto y no cree que le corresponda ese apodo, y se considera en realidad una persona que tuvo “suerte”. Sin embargo, no niega su condición de referente de la escritura del género de aforismos en la Argentina, con una docena de libros publicados y más de 3000 aforismos dentro de ellos, que tuvieron tal nivel de éxito en nuestro país que le valieron la venta de cerca de dos millones de ejemplares.

“El escritor no elige el género, sino que el género lo elije a él”, subraya Narosky en diálogo con “Crónica”, quien explicó sus bases para ser quien es en su profesión, los temas que le despiertan interés, sus orígenes, su relación con los medios de comunicación y la manera en que lleva a cabo su proceso de escritura.

Sus orígenes

Hijo de padre lituano y madre ucraniana, José pasó su infancia de manera nómade, criado en las tierras de La Pampa, luego en Bahía Blanca y finalmente asentado al sur del conurbano bonaerense en las localidades de Lanús y Adrogué.

Según explica, su madre era una persona “que leía mucho, sobre todo libros en francés” algo que lo motivó a comenzar a leer desde pequeño. Aunque, en realidad quien le sembró su pasión por los aforismos, sin buscarlo, fue su papá. “Mi papá fumaba cigarrillos en La Pampa y dentro del atado había un pedacito de cartón y debajo venía un aforismo. Yo los juntaba desde los 7 años, sentía una atracción por esas frases cortas”, explicó Narosky.

Sonriente, en la biblioteca de su casa.

Crecido en un hogar en donde sostiene que “nunca sobró nada”, hace una valoración del lugar en el que le tocó crecer como fuente de motivación para llegar a ser quien es.

“Yo creo que la persona que crece en un lugar en donde no le falta nada no aprende muchas cosas porque no lo necesita, yo tuve la suerte de estar en lugar humilde y eso me hizo leer, aprender más, haber tenido potrero, y no para jugar al fútbol en donde soy malo. Porque algunos chicos no saben lo que es la escasez”, remarca.

.

Tras finalizar sus estudios en la escuela secundaria, Narosky decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se recibió a los 30 años, para luego poner su exitosa escribanía en la localidad de Lanús.

“Yo quería estudiar Letras pero no lo hice porque era un hijo muy obediente y mamá no me veía tanto futuro con esa carrera. Nunca lo sentí como una profesión a la escribanía”, explica.

El acercamiento al aforismo

Sería recién a sus 45 años de edad que Narosky tendría su acercamiento a la posibilidad de escribir, a partir de su ingreso a los medios de comunicación, que se dio a través de un cliente.

“Una de las personas que tenía de cliente en la escribanía era gerente de Canal 7 y me dijo para que vaya a un casting para un ciclo de cine, en el que quedé”, explica el escritor, quien le regaló “un chocolate” a la persona que lo entrevistó, algo que cree fue fundamental para ingresar “con el pie derecho”. De ahí, la posibilidad de poder escribir aforismos y llevarlos a ser publicados se le facilitó.

Los padres de José, León y Sofía.

“En la primera editorial en la que publiqué mi primer libro ‘Si todos los hombres’ (1975) Narosky señaló que desde la editorial le dijeron sobre el libro: “que estés en los medios va a ser que se vendan” por lo que aceptaron publicarlo.

“Yo empecé con una editorial chica. Fui un mediodía y me dijeron puede volver a las 5 de la tarde. Yo tenía una columna en TV que se llamaba si todos los hombres, volvía a las 17 y me decía vas a hacer 4 mil ejemplares. Me dijeron que por salir dos veces en semana por Canal 7 eso le ayudaba en la venta”, señaló Narosky.

.

Su camino en los medios de comunicación no pasó desapercibido y constó de grandes participaciones, como en los programas de televisión "Nuestros valores" y "Sobremesa con Crespi", en la que compartió programa con el escritor Arturo Jauretche.

En tanto que en radio hizo el programa "Pinceladas humanas" de Radio Splendid y el radioteatro "La Piel de Buenos Aires" (con el seudónimo de Hugo Nardi) junto a Irma Roy.

Proceso de escritura

“Yo no busco escribir aforismos. Si no vienen a mí solos, no escribo. Cuando vienen, vienen solos, enlazados con alguna experiencia de vida. El amor, la amistad, el dolor, la comprensión, los escritores, los elegidos, vienen solos y en forma de aforismos”, sostiene Narosky sobre la forma en que lleva adelante su proceso de escritura.