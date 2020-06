“El motivo de esta marcha es producto de una tortura judicial que venimos viviendo hace tres años”, comienza diciendo Guillermo Ovejero (54). Su hijo Martín Ovejero (22) murió atropellado en 2017 por un auto que iba a extrema velocidad, cerca de unos 180 km/h, en una rotonda del segundo ingreso a la localidad de Santa Clara del Mar.

Harto y desesperado, Guillermo busca justicia ya que el imputado -Pablo Sebastián Pérez- “pagó y quedó libre”. El fiscal a cargo de la causa, Pablo Cistoldi en la primera audiencia sostuvo que la rotonda estaba "mal hecha", por lo que consideró que fue un accidente. Como el asesino nunca estuvo preso y ante la falta de respuesta por parte del juzgado, el padre de la víctima como forma de protesta irá caminando desde la localidad de la costa atlántica bonaerense hasta la Casa Rosada.

“Yo calculé que voy a tardar ocho días pero no creo que sean tan pocos, porque no creo tener suerte de que no llueva. Lo voy a hacer solo, la idea está”, aseveró en diálogo con cronica.com.ar. “Voy a ir con mi equipo de alimentos, una carpa, lo mínimo y básico. Y una vez que llegue, simplemente quisiera que me escuchen no desde un punto de vista judicial, sino que sepan realmente lo que pasó y sepan cómo actúa la Justicia”, afirmó convencido.

“Ya no es solo por nosotros, sino también es por los demás. No se puede vivir así, yo no puedo seguir adelante en mi vida. Tengo la esperanza de que me abran la puerta de Casa de Gobierno y contar la barbaridad que pasó. Ya llamé y envié mi texto diciendo que el 9 de junio estoy saliendo para allá por un escándalo judicial”, relató el hombre.

La imagen publicada por el padre de la víctima.

El individuo dijo que si logra llegar, plantará su carpa en la puerta. “Hace dos meses que vengo pensando en cómo me puedo manifestar. Quería hacerlo de una forma para que se viralice y encontré esta manera que es la forma más pacífica. Quiero que mi familia también esté tranquila", le explicó a este medio.

El caso

Según el relato de Guillermo en su cuenta de Facebook "luego del impacto el auto destrozado voló a la otra doble mano de la autovía recorriendo una distancia de 50 metros dándole fin" a Martín Ovejero.

"En su Facebook tenía fotos del velocímetro a alta velocidad, la fiscalía no pidió el material a la red social. Tenía el volumen de la música del auto al máximo. En la causa no pidieron sus últimas comunicaciones de su celular. En el juicio le preguntaron qué le pasó al ingresar a la rotonda a semejante velocidad y el imputado respondió ´no sé'", escribió.

Y continuó: "Las personas encargadas en ayuda a familiares de víctimas que se encontraban en la audiencia no hicieron absolutamente nada. El imputado, al igual que el fiscal, dijo que fue un accidente. Denuncié esta actuación en la Procuración General de Justicia y me respondieron que el fiscal actuó bien".

"Cambiamos de abogado por el cambio de caratula. El fiscal Cistoldi fue reemplazado por el fiscal Moure. Apelamos a la Cámara Criminal para demostrar que hubo un dolo eventual. No nos permitieron discutir y presentar las pruebas que indicaban todo lo contrario al encuadre del fiscal Cistoldi", mencionó.

Y agregó: "Apelamos a la Cámara de Casación y nos dijeron que es tardío. A nosotros nos contestaron en semanas para el imputado ya van 8 meses. Intenté denunciar la actuación de la Cámara Criminal y la Cámara de Casación. Me respondieron que no podía porque en ese momento aún estaba en proceso".

El posteo de Guillermo en su Facebook.

"La jueza Jorgelina Camadro lo condenó a cuatro años y seis meses que no es cierto porque cumpliría los dos tercios y se transformarían en aproximadamente tres años y medio. Hoy el imputado pide bajar más la condena y nosotros no pudimos apelar", señaló.

"En el juicio se comprobó que todo lo que dijimos fue cierto. En todo el proceso judicial todo el sistema actuó acorde al error del fiscal Cistoldi", concluyó.

El padre irá en busca de justicia.

La sentencia del año pasado

Los familiares de Martín Ovejero repudiaron la decisión de la jueza y el accionar del primer fiscal en la sentencia del 4 de octubre.