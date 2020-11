1) ¿Hasta cuándo están prorrogado los descuentos por créditos ARGENTA?

La suspensión del pago de las cuotas de los Créditos ANSES hasta el 30 de noviembre, en el marco de la Resolución 10/2020 publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida queda incluido el próximo mes en el período de gracia ya otorgado -de enero hasta octubre-, lo que hace un total de once meses de prórroga.

2) ¿A quiénes le corresponde jubilación por Trabajo Agrario?

Incluye las siguientes actividades, siempre que no se realicen en establecimientos industriales y aun cuando se desarrollen en centros urbanos: La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios. Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda. El empaque de frutos y productos agrarios propios. Cosecha y/o empaque de frutas en actividades reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (C.N.T.A.). Estarán incluidas hasta que se realice una Convención Colectiva de Trabajo que los comprenda y regule sus condiciones de trabajo y salarios (art. 3 del Decreto N° 301/13).

Trabajadores que se desempeñen en las distintas etapas y tareas de la producción de una actividad agraria cíclica que se desarrolle dentro de un proceso temporal definido, siempre que las primeras tareas del proceso se enmarquen dentro de sus previsiones y no constituyan proceso industrial art. 4° del mencionado decreto. Tener 57 años, sin distinción de sexo y 25 años de servicios con aportes como trabajador agrario en relación de dependencia.

3) ¿Qué se debe hacer ante una visita de un funcionario de la ANSeS?

Antes de abrir la puerta, solicitá la identificación que acredita la pertenencia a ANSES. No abras la puerta a quien diga ser personal de ANSES y no presente la credencial. Llamá al 130 para corroborar la identidad de verificadores e integradores. En el buscador podrás visualizar todos los datos y también la foto del personal autorizado para realizar visitas. El personal de ANSES debe informarte el tipo de control que va a realizar y la documentación que te pedirá para verificar. No hace falta que ingresen a tu casa, el control puede realizarse en la puerta del domicilio, donde se tomará una declaración jurada que deberán firmar ambas partes.

4) ¿Quiénes pueden ser incluidos en la obra social de un jubilado o pensiones?

Todas las personas que cobren una jubilación o pensión tienen derecho a una obra social, al igual que sus familiares a cargo. Pueden ser incluidos: cónyuge o conviviente, hijos de cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o hasta 25 años si se encuentran estudiando, e hijos con discapacidad sin límite de edad. La obra social se asigna cuando se otorga la jubilación o pensión, la cual podés identificar mediante el Constancia de Empadronamiento (CODEM), donde constan tus datos personales, de tu grupo familiar y la obra social asignada o elegida.

5) ¿Dónde se pueden ver los años de aportes jubilatorios?

Revisá tus aportes jubilatorios para cerciorarte que estén registrados ingresando a Mi ANSES > Trabajo > Historia Laboral con tu clave de la seguridad social.

6) ¿Qué se debe tener en cuenta cuando realizamos aportes como monotributistas o autónomos?

Es importante realizar los pagos mes a mes, ya que en el caso en que se haga fuera de término, los intereses generados producirán una deuda, que deberá saldarse antes de solicitar la jubilación.

Dr. Fernando Rampazzo, abogado

estudiojuridicorampazzo@gmail.com