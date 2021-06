¿Cuál es el requisito para poder jubilarme por el IPS?

60 años de edad y 35 años de servicios



● 50 años de edad y 25 años de servicios docentes - mínimo de 10 años frente a grado 55



años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza



50 años de edad y 25 años de servicios insalubres

¿Qué se requiere para poder jubilarme como docente por la ANSES?

● 40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente encuerpo de baile (Cumplidos los requisitos establecidos en este inciso, el bailarín que opte porcontinuar en actividad deberá someterse al examen de una junta calificadora, integrada pormédicos y autoridades en la materia artística, quiénes podrán autorizar, en cada oportunidad,prórroga por períodos de un año)● 45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10593Prorrateo de requisitos jubilatorios entre los límites de edad y de antigüedad requeridos paracada clase de servicio o actividades.

60 años para los hombres

57 años para las mujeres

30 años de servicios como docente, reduciéndose a 25 años si 10 de ellos, continuos o discontinuos, han sido al frente de alumnos.

Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán 4 años por cada 3 de servicios efectivos.

Docentes de frontera

Para docentes de escuelas de zonas y áreas de fronteras (Decreto-Ley N° 19.524/72), en el nivel primario o preprimario o establecimientos de enseñanza diferenciada.

Sin límite de edad

25 años como docente al frente directo de alumnos.

¿Los nuevos números de CUIT y CUIL dejarán de distinguir el género de las personas?

Sí. La ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecieron que los prefijos utilizados para la generación de los nuevos números de CUIT y CUIL serán asignados de forma aleatoria. La medida permite que ambas claves sean de carácter genérico y no binarias en términos de sexo/género.

La medida abandona el criterio binario de asignación de prefijos para las nuevas CUIT y CUIL que se otorguen. De esta forma, los números que se anteponen en dichas claves al DNI dejarán de distinguir el género de las personas.

El nuevo sistema de generación de números de CUIL y CUIT entrará en vigencia en un plazo de 180 días. La medida, impulsada por las autoridades de la AFIP y la ANSES ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, promueve condiciones de igualdad y no discriminación hacia quienes no necesariamente se sienten representados en las categorías binarias sexogenéricas, como personas trans, intersex y no binarias.

¿Aumentaron las liquidaciones de sentencias?

La ANSES elevó un 14,01 por ciento la cantidad de expedientes resueltos por sentencias de reajuste de haberes en el primer cuatrimestre de 2021, respecto del mismo período del año anterior. Esto implicó una erogación de 14.666.404.095,40 pesos, lo que supera los 12.181.950.882,91 pesos erogados en el mismo período de 2020.

.

En el marco de su condición de actividad esencial declarada por su directora ejecutiva, Fernanda Raverta, la ANSES resolvió en los primeros cuatro meses de este año 14.717 expedientes, contra 12.908 del año anterior.

¿A quién se puede asignar como apoderado en el beneficio de jubilación o pensión?

Podés designar como apoderado para cobro a: Familiares: el/la cónyuge, conviviente previsional, padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, yernos, nueras, padrastros, suegros, hijastros, cuñados.

Para ser nombrado apoderado o representante, la persona debe ser mayor de 18 años. Si es menor, debe estar emancipado.

