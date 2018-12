El año en la Justicia se cierra con un paro de 48 horas. Este jueves y viernes, el sindicato de judiciales, encabezado por Julio Piumato, realizará una huelga que tiene como reclamo, entre otros puntos, que "el salario no es ganancia". Asimismo, advirtieron con empezar el 2019 "luchando".

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) realizará un paro el jueves y el viernes "por el efectivo cumplimiento salarial del presente año acordado entre el gremio y la Corte Suprema de la Justicia", emitieron mediante un comunicado. Días atrás ya habían advertido que "es inaceptable que el gobierno nacional continúe postergando una definición respecto de la segunda parte de ese tramo".

En esa línea, desde la UEJN manifestaron que "esa conducta reticente es coherente con las políticas de ajuste aplicadas a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que procura volcar el peso de la crisis sobre los trabajadores, mientras cosechan grandes ganancias la usura financiera y los especuladores".

La huelga que empieza mañana, además, enfatiza en que "el salario no es ganancia", por lo que el sindicato liderado por Piumato pide que "se respete la ley vigente" y los trabajadores no sufran la retención del impuesto de sus haberes. El mismo Piumato dijo que "estamos en la lucha contra el impuesto al trabajo de todos los trabajadores. Macri dijo en campaña que era robarles. Ahora no sólo quieren seguir robándoles a quienes ya les robaban sino robarles otros nuevos".

Acotó que "todo esto forma parte la ofensiva del gobierno contra el Poder Judicial. Nunca se vio algo así". En el escrito solicitaron "respeto a la autarquía financiera y la independencia del Poder Judicial". En cuanto a la independencia judicial, el sindicato resaltó que "ese ajuste sobre la Justicia avasalla su independencia, ya que se pretende marcar la agenda de la Corte y condicionar la dirección de sus fallos".

El escrito difundido ayer manifestó que "si no se firma el último tramo de aumento salarial, el 2019 lo empezaremos luchando". En ese sentido, Piumato sostuvo que las partidas reclamadas abarcan "el tercer tramo de la recomposición salarial correspondiente a 2018".

Cabe destacar que la modalidad de parar por 48 horas se vivió los días jueves 13 y viernes 14 de diciembre, cuando el sindicato advirtió con un paro antes de fin de año. Ahora, espera un guiño del Ejecutivo en las próximas horas.